Santa Cruz: preparador físico avalia desenvolvimento do elenco na pré-temporada

O Santa Cruz segue se preparando pensando no início da temporada de 2025. Com um pouco mais de 20 dias de pré-temporada, o elenco tricolor já passou por uma série de baterias de testes físicos e deve chegar ao duelo da Pré-Copa do Nordeste, contra o Treze, no Arruda, pronto para os duelos, como prospecta o preparador físico Edvaldo Tacão.

"Eu sempre gosto que os nossos atletas tenham uma condição excelente no próprio jogo. Em 2025, vamos começar uma temporada já com uma decisão e a equipe precisa estar pronta em todos os sentidos", começou.

“Em comparação com o ano passado, nós tivemos o início da pré-temporada em dezembro, para já iniciar na primeira semana de janeiro. Porém, para essa próxima temporada, nós temos uma cronologia diferente, com tempo para uma boa evolução", garantiu.

Em quatro semanas de treinamentos, o clube já produziu ao menos dois 'soccer test', avaliação física que mede a resistência, força, agilidade e capacidade aeróbica de jogadores de futebol. Tacão visa aplicar o teste em mais algumas oportunidades e afirmou que os quatro amistosos também vão ser momentos de avaliação.

“A evolução está sendo muito positiva na parte física. Já produzimos algumas avaliações, gosto até de reavaliar, para podermos saber o parâmetro de cada atleta. Mas antes do primeiro jogo oficial, porque teremos amistosos contra grandes equipes, que vão servir de parâmetros individuais e coletivos, por isso que é importantíssimo o jogo", declarou.

Calendário

O Santa Cruz está cada dia mais perto de retornar aos gramados. No próximo dia 7 de dezembro, o Tricolor fará o primeiro amistoso visando a temporada de 2025, contra o CSA, em Alagoas. Em seguida, serão três partidas no Recife, contra o ASA, CSA e Nacional-PB.





Mas o primeiro duelo oficial será realizado quase um mês depois, já em janeiro de 2025. E como ressaltou Tacão, será uma grande decisão logo na primeira partida, confronto eliminatório diante do Treze, pela Pré-Copa do Nordeste. O duelo será de jogo único, no Arruda, com data e horários a definir, mas que será realizado ainda na primeira semana do ano.

