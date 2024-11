Santa Cruz: um dos mais experientes do elenco, Lucas Siqueira elogia manutenção de base para 2025

A- A+

Um trunfo do Santa Cruz para a temporada de 2025, é não iniciar o próximo ano do 'zero'. Em coletiva realizada nesta sexta-feira (22), o volante Lucas Siqueira, um dos mais experientes jogadores do plantel tricolor, elogiou o planejamento e acredita que o clube começa um passo à frente no próximo ano.

“Acredito muito nessa ideia de se manter uma boa base do time, a comissão técnica também. Tivemos um período muito desafiador no ano passado, o elenco foi montado às pressas e tivemos que nos encaixar ao longo do Pernambucano", começou.

“Agora, já começamos com um passo à frente. Acho que 2025 vai ser melhor por conta disso, dessa identidade que criamos neste ano, que foi super importante. Agora, a gente busca agregar o pessoal que está chegando, trazer essa conexão com a torcida, montar um time forte para conquistar nossos objetivos", concluiu o volante.

Uma das lideranças do elenco e pilar do time de Itamar Schülle em 2024, Lucas acredita que o fato do time já ter um 'norte' também será um fator que aumentará as cobranças por maiores resultados e conquistas. “A exigência vai ser maior, com certeza, para se classificar à fase de grupos da Copa do Nordeste, finais do Estadual e ter o acesso à Série C. Acredito que esse são os nossos objetivos. Mas é importante pensar o passo a passo, ir conquistando tudo aos poucos", comentou.

Preparação

Após o término da temporada no Santa Cruz neste ano, Lucas foi emprestado ao Botafogo-PB, onde teve bom início de passagem, mas depois sofreu com lesões musculares, que lhe tirou por um bom tempo de campo durante a última Série C.

O meio-campista afirmou que está recuperado e à disposição da comissão técnica já para os quatro amistosos que serão realizados ainda este ano, ressaltando que serão muito importantes para a preparação do time.

“Faz total diferença [grande quantidade de amistosos], não tivemos isso na temporada passada. Essa preparação de amistosos fortes é importante e nos deixa mais preparados. A exigência por resultados aqui no clube é sempre grande, mas entendemos que precisamos ter calma e fazer a melhor avaliação possível desses jogos amistosos"







Veja também

ARTES MARCIAIS Juri em tribunal civil considera Conor McGregor culpado pela acusação de estupro a uma mulher