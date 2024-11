Balotelli destaca características defensivas em chegada ao Santa Cruz

A- A+

Apresentado nesta quarta (20), o novo reforço do Santa Cruz, Wagner Balotelli, destacou as principais características que o torcedor coral pode esperar dele para a temporada 2025. O atleta foi um dos primeiros contratados do clube para 2025, anunciado no meio de outubro.

“Sou um jogador mais de marcação, ficando ali como segundo (volante). Vou me adaptar ao que o professor manda para fazer o melhor dentro de campo, ajudando os companheiros”, afirmou.

Na temporada de 2024, Balotelli atuou em dois clubes. Primeiro, vestiu a camisa do São José em 22 jogos, válidos pelo Paulista A2 e pela Série D. Recentemente, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Tombense, atuando em quatro partidas.

“Fui bem recebido por todos. Tive outras propostas, mas preferi o Santa por ter uma torcida apaixonada. Nunca enfrentei o Santa no Arruda, mas vi entrevistas de Léo Moura falando da torcida. Eu já tinha vontade, mas o clube que tinha meu passe não me liberou para jogar neste ano, mas agora deu certo e vou somar com o elenco de Itamar”, completou.

Veja também

Futebol Seleção termina ano mergulhada em um mar de dúvidas