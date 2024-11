A- A+

Futebol Santa Cruz lança camisa em referência ao Dia da Consciência Negra; veja imagens Uniforme do Tricolor é na cor preta, com detalhes em branco nas laterais e na manga

O Santa Cruz lançou, nesta quarta-feira (20), no Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, um uniforme especial em alusão à data, que virou feriado nacional a partir deste ano, com o simbolismo da luta contra o racismo no Brasil.

No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi do Palmares, líder negro do quilombo dos Palmares, foi morto em uma emboscada. Homenageando o símbolo de resistência em torno das desigualdades raciais, o Santa produziu a camisa em parceria com a Volt, fornecedora de material esportivo. O uniforme custa R$ 229,99 e está à venda no site oficial do clube.

A Consciência Negra é o nosso jogo – e vamos vencer!



Nossa resistência nos tornou mais fortes. Carregando a bravura dos nossos antepassados e exaltando nossa cultura, apresentamos a camisa oficial do Santa Cruz para o Dia da Consciência Negra, em parceria com a @somosvolt. pic.twitter.com/6LfsLwqbER — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 20, 2024

