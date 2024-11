Santa Cruz: Rodrigues destaca "adaptabilidade" como característica mais forte

A- A+

Nas últimas temporadas, a carência de laterais-esquerdos assombrou o Santa Cruz dentro de campo, mas esse problema pode ser solucionado na próxima temporada.

Recém-contratado para ocupar a posição, o jogador Gabriel Rodrigues, de 24 anos, se definiu como "técnico e habilidoso", destacando sua fácil adaptabilidade dentro de campo.

“Eu procuro me adaptar ao treinador e também ao elenco, mas posso falar que sou um jogador bastante técnico e habilidoso. Costumo sempre me adaptar ao que o jogo pede", iniciou o jogador, em coletiva nesta terça-feira (19), no estádio do Arruda.

Revelado nas categorias de base do Goiás, o jogador foi emprestado à Aparecidense ainda em 2020. Pela equipe, Rodrigues disputou cinco temporadas, totalizando 122 jogos.

Em 2021, o lateral conquistou o acesso à Série C com o Camaleão, que também foi campeão da Quarta Divisão. A experiência de Rodrigues na competição é importante para a próxima temporada do Tricolor.

“É uma competição bastante complicada. Joguei a Série D duas vezes, e, inclusive, em uma delas, graças a Deus, consegui ser campeão e tive o acesso também em 2021. É uma competição complicada, mas com o elenco que estamos montando e com o trabalho no dia a dia, acredito que o Santa Cruz em 2025 vai conseguir os objetivos", pontuou o jogador.

Recepção e torcida

No Recife há mais ou menos um mês, Rodrigues falou sobre sua recepção no clube e a relação com a torcida da Cobra Coral.

“Fui bem recebido pelo grupo. Não só pelo grupo, mas por todos os funcionários aqui do Santa Cruz e fiquei bastante feliz. A pré-temporada está sendo muito boa, a gente está procurando se adaptar o mais rápido possível", iniciou o atleta.

"Nunca joguei aqui no Arruda, mas já tinha visto a torcida. Acho que todo mundo conhece a torcida do Santa Cruz, inclusive é um fator que pesa bastante para qualquer jogador querer vir jogar aqui", finalizou.

Até o momento, Rodrigues foi o único lateral-esquerdo anunciado pelo Santa Cruz. Confira o elenco completo do Tricolor para a próxima temporada:

Elenco do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base) e Yuri Ferraz;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).





