A- A+

Santa Cruz Gilvan projeta ser o camisa 9 do Santa Cruz em 2025 Centroavante foi um dos artilheiros do clube na última temporada

O centroavante Gilvan quer ser o camisa 9 que o Santa Cruz precisa em 2025. Artilheiro da última temporada com quatro gols, igualado com Thiaguinho, o atacante falou nesta segunda-feira (18) que já está pronto para atuar e projetou um desempenho ainda melhor, já que dessa vez, pega toda a pré-temporada com o clube.

"A gente tem que estar pronto. Desde o dia que saí de casa com 12 anos, sei que tenho que agarrar as oportunidades com todas as forças. Graças a Deus, no Pernambucano anterior fui muito bem e vou procurar manter a média de gols, para ajudar o clube alcançar os objetivos", disse.

“Acho muito importante estar nessa preparação desde o início. No Estadual passado, eu cheguei na metade do campeonato e não tive a oportunidade de trabalhar com o Tacão [preparador físico] na pré-temporada. Creio que pegar esse início é bom para o jogador, além da questão de entrosamento junto ao grupo", acrescentou.

Autor do gol que classificou o Santa para Série D de 2025, Gilvan quer que a mentalidade do elenco seja ambiciosa. “Nossa mentalidade tem que ser proporcional ao que é o Santa Cruz. Joguei essa competição algumas vezes e fui campeão. Sabemos da força que temos junto ao nosso torcedor, principalmente dentro de casa, então nosso pensamento tem que ser de conseguir acesso, título, porque é o que faz jus ao clube".

Empréstimos

Após o encerramento da temporada de 2024 pelo Santa Cruz e a extensão de contrato com o Tricolor do Arruda, o atacante foi emprestado para alguns clubes para continuar atuando. No segundo semestre, o atleta vestiu as camisas do Sergipe, URT-MG e Sobradinho-DF.

Gilvan acumulou empréstimos após o encerramento da temporada com o Santa Cruz/ Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Em 22 partidas, o centroavante marcou 13 gols, inclusive sendo o artilheiro da 2ª Divisão do Candangão - 8 gols -, onde que subiu com o Sobradinho como campeão, há menos de um mês. “Me apresentei muito bem, estava jogando até duas semanas atrás, estou num ritmo bom. Agora é só procurar fazer bem o trabalho que vai ser apresentado e chegar no início da temporada bem”, garantiu.

Concorrência

Para a disputa pela camisa 9 do Santa Cruz, Gilvan recebeu um novo companheiro de ataque nesta segunda, trata-se de Pedro Henrique, que chegou acompanhado do lateral-direito Israel. Nos bastidores do Arruda, são ventiladas possibilidades de clube ir atrás de mais um atleta para a posição de centroavante, ainda para o início da próxima temporada.

Elenco do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base) e Yuri Ferraz;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base) e Vinícius Hora (base)









Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Dorival vê Seleção cada vez mais perto do ideal: 'Evoluiu bastante, mas ainda não estou feliz'