A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia chegada do centroavante Pedro Henrique, ex-Juazeirense Pela Juazeirense, atacante marcou sete gols em 2024

Tem centroavante novo no Santa Cruz. Nesta quarta-feira (13), o Tricolor anunciou mais um reforço para o setor de ataque. Trata-se de Pedro Henrique, centroavante de 27 anos, que disputou a temporada de 2024 pela Juazeirense e marcou sete gols.

Com passagens por algumas camisas do futebol nordestino, Pedro Henrique já defendeu o Itabaiana, Lagarto-SE, Sergipe e fez a temporada de 2024 na Juazeirense. Pelo Cancão de Fogo de Juazeiro, o atacante fez 24 partidas, marcando sete gols e concedendo duas assistências.

Essa não será a primeira passagem do jogador por Pernambuco. Em 2022, o atleta teve uma rápida passagem pelo Ypiranga de Santa Cruz do Capibaribe. Lá, disputou apenas uma partida pela Máquina de Costura na Série A2.

Pedro é a 12ª contratação do Santa Cruz para a temporada de 2025. Como centroavante de origem, o jogador terá a concorrência pela camisa 9 tricolor com Gilvan, que foi um dos artilheiros do ano. Entre atletas recém-contratados, remanescentes e jogadores oriundos da base, o elenco coral chega a 29 jogadores nesta pré-temporada. Confira os nomes:

Goleiro: Rokenedy, Thiago Henrique e Moisés;

Lateral direito: Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Israel;

Lateral esquerdo: Rodrigues;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Willyam (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa,Wagner Balotelli, Pedro Maia (base), Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro, Anthony (base), Vinícius Hora (base), Douglas Skilo e Pedro Henrique.

Veja também

FUTEBOL Claudio Ranieri voltará a treinar a Roma aos 73 anos