Santa Cruz apresenta oficialmente o zagueiro Matheus Vinícius, ex-Flamengo de Arcoverde

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (13), o zagueiro Matheus Vinícius, de 25 anos, que nesta temporada vestiu a camisa do Flamengo de Arcoverde, no Campeonato Pernambucano, e do Anápolis, equipe que foi vice-campeã da Série D. Para o atleta, os embates contra o Retrô, ex-time do treinador Itamar Schülle, foram fundamentais para esse acerto.

"Acho que os dois últimos jogos contra o Retrô refletiu muito na minha vinda. Fiquei sabendo da proposta após o primeiro jogo da final da Série D", revelou o zagueiro.

Ainda no início da temporada de 2024, Matheus Vinícius já pôde sentir o gostinho de disputar o Campeonato Pernambuco, onde defendeu a camisa do Flamengo de Arcoverde, equipe do Sertão que substituiu o Salgueiro de última hora. “Foi uma passagem curta no Flamengo de Arcoverde, de última hora, estava de recuperação após lesão ligamentar no joelho, foi um desafio onde o clube estava se preparando às pressas", começou.

"Mas foi uma situação que serviu de aprendizagem, estreei naquela oportunidade contra o Santa Cruz e tudo tem um propósito. Sabemos o quanto esse clube é grande, o quão merece estar na elite. Quando enfrentei o Santa, aqui no Estadual, pude ver o quanto a torcida é imensa, foi muito bacana jogar contra e fiquei pensando como deveria ser atuar a favor", concluiu.

Matheus Vinícius foi apresentado pelo executivo de futebol, Harlei Menezes - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Após a disputa do Pernambucano, o jogador ainda teve uma rápida passagem no Varginha, de Minas Gerais, até chegar ao Anápolis para a Quarta Divisão, onde conquistou o acesso com o clube goiano. Com a experiência na bagagem, o jogador analisou o desempenho. “Sabemos que é uma competição muito difícil, onde tem 64 times, e conseguimos esse acesso, saindo com o vice-campeonato e um grande trabalho”.





