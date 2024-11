A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia a chegada do lateral-direito Israel, ex-Retrô Em 2024, atleta vestiu as camisas do Retrô e Ferroviário

O Santa Cruz tem mais um lateral-direito para o elenco de 2025. Trata-se de Israel, atleta que acumulou passagens pelo Retrô, Paysandu e Ferroviário. O Tricolor confirmou a chegada do jogador nesta segunda-feira (11).

Décima contratação confirmada para a próxima temporada, Israel chega para suprir de vez a necessidade de atletas para o setor da lateral-direita. O jogador agora terá a concorrência com Yuri Ferraz, que se apresentou nesta segunda, no Arruda, e do prata da casa, Matheus Castilho.

Aos 30 anos, Israel iniciou a disputa da temporada de 2024 com a camisa do Retrô, onde participou da campanha do Estadual e o início da Série D. Mas, no mês de julho, o jogador foi transferido ao Ferroviário-CE, onde disputou a reta final da Série C.

Dessa forma, entre atletas contratados, remanescentes da temporada passada e jogadores oriundos da base, o elenco coral chega a 26 jogadores nesta pré-temporada. Desses, apenas Gilvan, Jhonatan Ribeiro e Matheus Melo ainda não chegaram ao Arruda.

Não vem

Um rumor que andava pelo Arruda seria a chegada do zagueiro Guilherme Paraíba, que foi campeão da última Série D com Itamar Schülle. Contudo, as coisas esfriaram e o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, afirmou que o jogador não chegará ao clube.

Perguntado sobre quais são as prioridades de contratação, o executivo esclareceu a situação. "Temos prioridades, não urgências. Goleiro é uma prioridade, atacante também, zagueiro, se tivermos um bom nome podemos trazer", esclareceu.

Elenco Tricolor

Goleiro: Rokenedy, Thiago Henrique e Moisés;

Lateral-direito: Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Israel;

Lateral-esquerda: Rodrigues;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Willyam (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa,Wagner Balotelli, Pedro Maia (base), Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro e Anthony (base)

