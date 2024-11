Santa Cruz tem amistoso marcado contra o ASA, no Arruda, também em dezembro

A- A+

O Santa Cruz terá mais uma oportunidade da reencontrar sua torcida no Estádio do Arruda ainda em 2024. Após ter confirmado os dois amistosos diante do CSA, em 'jogos de ida e volta', nesta quinta-feira (07), também foi revelado mais um duelo diante de um time alagoano. No dia 11 de dezembro, no Arruda, a Cobra Coral enfrentará o time do ASA. A informação foi confirmada pelo clube de Arapiraca.

Portanto, o Santa Cruz já tem confirmado três amistosos preparatórios para a pré-temporada de 2025. Os três confrontos acontecerão em apenas nove dias. No dia 7 de dezembro, acontecerá o primeiro duelo contra o CSA, em Alagoas. Em seguida, quatro dias depois, em 11 de dezembro, o duelo contra o ASA e, por fim, a 'volta' contra o Azulão do Mutange, no dia 15, também no Arruda.

Procurado pela reportagem, o diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, afirmou que, por ora, esses são os únicos amistosos negociados pelo clube.

Santa Cruz e ASA fizeram um dos poucos duelos entre as equipes na Série D de 2022; os alagoanos levaram a melhor por 2x1, no Arruda - Rafael Melo/Santa Cruz

Apesar de serem clubes acostumados a disputar Copa do Nordeste e estarem algumas vezes na mesma divisão, Santa Cruz e ASA possuem um retrospecto curto de duelos. Conforme registrado no portal "O Gol", pernambucanos e alagoanos se enfrentaram apenas em três oportunidades. Dois confrontos na Série D de 2022 e uma partida pela Nordestão de 1994.

A vantagem neste duelo é do Fantasma de Arapiraca, que venceu as duas partidas da fase de grupos em 2022. Em 1994, o Tricolor levou a melhor.

Temporada de 2025

Para o próximo ano, a Cobra Coral terá calendário completo. O ano iniciará com a disputa da Pré-Copa do Nordeste, diante do Treze, ainda na primeira semana de janeiro. A competição regional é visto com grande expectativa pela dirigência coral, sendo compreendida como um 'escape' financeiro, caso avance à fase de grupos.

Além da Lampions, o clube terá o Campeonato Pernambucano e a disputa da Série D, competição nacional que o clube não participou em 2024 e que buscará o acesso à Série C em 2026.

