Santa Cruz e CSA se enfrentarão em dois amistosos preparatórios; confira as datas

O Santa Cruz já tem marcado seus primeiros duelos para a pré-temporada de 2025. Marcados para a primeira quinzena de dezembro, o Tricolor enfrentará o CSA, com o primeiro duelo marcado para Alagoas, no dia sete de dezembro. O jogo de 'volta' está alinhado para acontecer no dia 15, em Pernambuco.

No início desta semana, o Santa Cruz foi um dos primeiros clubes a iniciar o planejamento e treinamentos visando 2025. O Tricolor se reapresentou com 19 atletas no elenco principal, contando entre contratações, remanescentes da última temporada e atletas oriundos da base.

Para o próximo ano, a Cobra Coral terá calendário completo. O ano iniciará com a disputa da Pré-Copa do Nordeste, diante do Treze, ainda na primeira semana de janeiro. A competição regional é visto com grande expectativa pela dirigência coral, sendo compreendida como um 'escape' financeiro, caso avance à fase de grupos.

Além da Lampions, o clube terá o Campeonato Pernambucano e a disputa da Série D, competição nacional que o clube não participou em 2024.

