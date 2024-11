Santa Cruz: anunciado há menos de um mês, coordenador de base Ítalo Souza deixa o Arruda

A- A+

Uma passagem rápida no Santa Cruz. Anunciado no último dia 22 de outubro, como o novo coordenador da base Tricolor, Ítalo Souza não fica mais no Arruda. A informação foi confirmada pelo diretor do departamento, Fernando Nunes.

Ítalo chegou ao clube para entrar na função que Renatinho, ídolo do Santa, deixou. O profissional estava exercendo a mesma função no Água Santa/SP e chegou com a proposta de estruturar a base tricolor.

No momento da chegada ao clube, O antigo coordenador comentou que se surpreendeu com a estrutura que já existia no Santa Cruz. "Me surpreendi positivamente com o que vi inicialmente. Tem melhorias significativas para estruturar e dar condição do atleta se desenvolver", comentou na sua apresentação.

Questionado sobre o motivo da saída de Ítalo do setor de base, Nunes não se pronunciou sobre o caso até o fechamento dessa matéria.

Elenco de 2025

Projetando o elenco para a próxima temporada de 2025, o elenco tricolor contará, pelo menos nesse início, com vários jogadores formados na própria casa. No início dessa semana, alguns atletas foram promovidos ao plantel principal, como foram os casos: do lateral-direito Castilho; o zagueiro Willyam; os volantes Pedro Maia e Richardson; e o atacante Anthony.

