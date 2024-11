A- A+

Santa Cruz Elenco do Santa Cruz se reapresenta e inicia preparação para temporada de 2025 No Arruda, 19 atletas se reapresentaram ao lado da comissão técnica

Fim da espera! A temporada de 2025 se iniciou oficialmente no estádio do Arruda. Na tarde desta segunda-feira (4), um total de 19 atletas e a comissão técnica do Santa Cruz se reapresentaram para dar início aos trabalhos do próximo ano.

A reapresentação contou com a presença de jogadores remanescentes, contratados e atletas da base que ganharam oportunidade no plantel profissional.

Porém, nem todos os jogadores estavam presentes. O lateral-direito Yuri Ferraz, o meia Matheus Melo e os atacantes Gilvan e Jhonatan Ribeiro – anunciado nesta segunda-feira (4) – não compareceram à reapresentação.

Por questões de saúde, o técnico coral Itamar Schülle também não esteve presente no Arruda.

A primeira atividade foi marcada por uma reunião com a comissão técnica e a diretoria coral no Arruda. Em seguida, os atletas iniciaram a realização de exames físicos.

Santa Cruz em 2025

Na próxima temporada, o Santa Cruz voltará a disputar uma competição nacional. Com a possibilidade de classificação para a Copa do Nordeste, a participação no Campeonato Pernambucano e a vaga garantida na Série D, o Tricolor do Arruda pode disputar até quatro torneios em 2025, caso consiga também a vaga na Copa do Brasil, que depende da conquista do título da Segunda Divisão pelo Sport.

Confira a lista completa de jogadores que se reapresentaram nesta segunda-feira (4):

Goleiros:



- Rokenedy

- Thiago Henrique

- Moises Freitas

Laterais:



- Gabriel Rodrigues

- Matheus Castilho (Base)

Zagueiros:



- Everton Sena

- Ruan Robert

- Willyam Wallace (Base)

- Italo Melo (DM)

- Matheus Vinicius

Meias:



- Wagner Balotelli

- Joao Pedro Florencio

- Lucas Bessa

- Henrique Lordelo

- Lucas Siqueira

- Pedro Maia (Base)

- Richardson (Base)

Atacantes:



- Thiaguinho

- Anthony (Base)

