Santa Cruz Santa Cruz oficializa contratação do atacante Jhonatan Ribeiro, ex-Ypiranga Indicação do técnico Itamar Schülle, atacante marcou quatro gols nesta temporada

O Santa Cruz oficializou, na tarde desta segunda-feira (4), a contratação do atacante Jhonatan Ribeiro, de 31 anos, que estava no Ypiranga-RS nesta temporada.

O acerto com o camisa nove já havia sido confirmado pelo técnico Itamar Schülle, em entrevista à Rádio Clube. Jonathan estava aguardando apenas o final do vínculo com o clube gaúcho para assinar o contrato.

Vestindo a camisa do Ypiranga, o atacante disputou 41 partidas nesta temporada, entre Série C, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Copa FGF, marcando quatro gols e dando uma assistência. O atleta também soma passagens em Passo Fundo, Monte Azul e São Luiz.

Com a chegada de Jonathan, o Santa Cruz chegou a nona contratação para a temporada de 2025. O Tricolor se reapresenta nesta segunda (4) para o início da pré-temporada.

Elenco do Santa Cruz

Goleiros: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius e Everton Sena;

Lateral: Rodrigues e Yuri Ferraz;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa e Wagner Balotelli;

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Thiaguinho, Gilvan e Jhonatan Ribeiro.

