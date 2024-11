Taça Brasil sub-20 de futsal pode ter final entre Sport e Santa Cruz

A- A+

O Clássico das Multidões, protagonizado por Sport e Santa Cruz, pode ganhar novo capítulo neste sábado (2). Desta vez, o duelo local pode acontecer pela final da 40ª Taça Brasil sub-20 de Futsal Masculino. Para isso, entretanto, Rubro-negros e Tricolores precisam vencer Brasília Futsal e Remo-PA, respectivamente, nesta sexta-feira (1º), pela semifinal do torneio.

De olho na decisão, o Sport entrará em campo primeiro. A partida do Leão está marcada para às 15h. Mais tarde, às 17h, é a vez do Bandeirantes/Santa Cruz. Ambos os jogos acontecem no ginásio Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e terão a transmissão do YouTube da Confederação Brasileira de Futebol de Salão.





Rubro-negros e tricolores chegam invictos nessa fase da competição. O Sport venceu as três partidas possíveis da fase de grupos e sonha com o tricampeonato da competição. Já o Santa Cruz triunfou em duas e empatou uma, na primeira fase, e agora sonha com o título inédito.

A campanha das equipes rendeu a liderança de seus grupos. Ambos, aliás, detém as melhores defesas da competição, com sete gols sofridos.

Os adversários, por outro lado, colocarão o setor defensivo de Sport e Santa Cruz à prova. Brasília Futsal e Remo são os melhores ataques do torneio com 18 gols cada.

A final da Taça Brasil sub-20 de Futsal será disputada neste sábado, às 10h, no Santos Dumont. A competição tem o apoio do Governo do Pernambuco através da Secretaria de Educação e Executiva de Esportes.

