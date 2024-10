A- A+

Futebol de base Santa Cruz derrota Sport e garante liderança na Copa Pernambuco sub20; semis estão definidas Santa x Náutico e Retrô x Sport são os confrontos semifinais do torneio

O Santa Cruz terminou a primeira fase da Copa Pernambuco sub-20 na liderança. Nesta quarta-feira (30), no CT do Sport, a Cobra Coral derrotou o Leão por 1x0, conquistou a primeira colocação do torneio na última rodada e permanece invicto.

O duelo entre rubro-negros e tricolores começou favorável ao time da casa, que pressionava o time adversário e tinhas as melhores oportunidades. Mas tudo mudou após o tempo técnico durante o primeiro tempo. O time coral mudou de postura e passou a também criar chances.

Até que aos 35 minutos, o volante Pedro Maia, um dos jogadores cotados a integrar o elenco profissional a partir da próxima semana para o início da pré-temporada, fez o único gol da partida. Os tricolores roubaram a bola ainda no campo ofensivo e em uma rápida troca de passes, Pedro entrou de frente para bater cruzado e abrir o placar.

Harlei Menezes, Itamar Schülle e Rômulo Oliveira estiveram presentes para observar o time sub-20 - Evelyn Victoria/SCFC

Apesar das tentativas leoninas, o placar permaneceu inalterado até o apito final, que contou com destaque para a atuação do goleiro tricolor Marcão, responsável por defesas que garantiram o resultado. Com os três pontos, o Santa chegou à liderança da Copa, ultrapassando o Retrô, que folgou na rodada.

Semis

Ao final da 7ª rodada, as semifinais estão definidas. De um lado da chave, o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico definirá um dos finalistas. Por outro lado, Retrô e Sport fazem a outra disputa.

Santa Cruz x Náutico

Retrô x Sport

* os mandantes fazem o jogo de volta em casa

