Reforços Santa Cruz está retomando prestígio no mercado de contratações, garante Harlei Menezes Elenco do Tricolor será reapresentado na próxima segunda-feira (04)

O Santa Cruz está trabalhando intensamente no mercado de transferências para 2025, é o que garante o executivo de futebol, Harlei Menezes. Entre nomes inéditos e alguns retornos, o elenco coral conta com 19 atletas já garantidos. Para o diretor tricolor, as contratações realizadas estão baseadas em dois pilares: o peso da camisa e a volta da credibilidade do clube.

“Uma coisa que aprendi é que o futebol conversa. Essa seriedade que temos hoje no Santa Cruz tem feito que as pessoas acreditem no nosso projeto. As coisas [erradas] que antes aconteciam no Arruda estão no passado e isso traz credibilidade na hora do contato com alguns atletas e agentes, até mesmo com aqueles que estão em um mercado acima", refletiu o executivo.



“Temos procurado usar todas as armas que temos nesse mercado tão competitivo. Como disse na minha apresentação, a história do Santa Cruz tem muito peso nessa hora de negociação. A camisa, a tradição e nossa torcida pesa muito nessa hora e nós temos usado isso", complementou.

Executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Entre os nomes confirmados, o clube anunciou sete jogadores, chegando em 19 atletas no total, sem contar os da base que serão aproveitados no elenco principal. Ainda assim, algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas, conforme afirmou Harlei. “Nós continuamos trabalhando, estamos muito empenhados em reforçar a equipe, temos a necessidade de mais um goleiro e centroavante. Estamos discutindo muito com o Itamar e a cúpula diretiva", começou.

“A torcida do Santa pode ficar tranquila, que tão logo a gente vai chegar num consenso e apresentar as duas contratações. Temos outros nomes já bem adiantados e reforços vindo aí", garantiu.

Repatriados

Dos sete nomes anunciados até agora, três já passaram pelo clube em temporadas passadas, como nos casos de Thiaguinho, João Pedro e Everton Sena. Outros velhos conhecidos foram especulados, como o goleiro Michael. Para Harlei Menezes, todo atleta que passou no Arruda e entregou um bom resultado terá as portas abertas.

“Que fique bem claro que todos os atletas que vestiram e encararam a camisa do Santa com todo respeito e dignidade que o nosso torcedor merece, eles podem retornar a qualquer momento, aqui está o exemplo do Everton Sena", disse.

Harlei Menezes foi o responsável por (re)apresentar Everton Sena no Santa Cruz - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ainda assim, o executivo tricolor encara que será necessário também apresentar gente nova no clube, para oxigenar o ambiente. “Não quer dizer que vamos só repatriar, vamos buscar novos jogadores, oxigenar bem o clube, deixar as coisas bem ativas, lógico que todos os jogadores estão passando por um processo minucioso de avaliação, para minimizar erros e será necessário algo com muito critério", garantiu.



