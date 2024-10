A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz: diretor-executivo confirma interesse na volta do zagueiro Genílson Atleta passou pelo Arruda no ano de 2018

O Santa Cruz está na busca de acertar com mais um zagueiro. Informação veiculada pelo Cast Coral e apurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Tricolor tem o interesse de contar com a volta do zagueiro Genílson, confirmou o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes.

Experiente zagueiro de 34 anos, Genílson é um dos alvos para a zaga do Santa Cruz em 2025. O defensor tem passagens por Fortaleza, Guarani, Juventude, Paysandu e neste ano defendeu as cores do Figueirense. Pelo time catarinense, disputou 34 jogos, sendo o capitão, entre Estadual, Série C e Copa Santa Catarina.

Na temporada de 2018, o jogador teve a sua primeira passagem com a camisa tricolor. Na ocasião, foram 16 jogos entre Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C. Genílson iniciou a temporada sendo um dos titulares com o treinador Júnior Rocha, mas perdeu espaço ao longo do tempo e terminou o ano no banco de reservas.

Zagueiro Genílson na sua primeira passagem pelo Santa Cruz - Divulgação/Santa Cruz

Para o setor, o Santa conta com quatro jogadores no elenco principal. Três deles são jogadores revelados no próprio clube: Ruan Robert, Ítalo Melo - que está lesionado - e Éverton Sena, que retorna após oito anos longe. Por último, Matheus Vinícius, zagueiro que disputou o Pernambucano pelo Flamengo de Arcoverde e a Série D pelo Anápolis, foi um dos nomes contratados.





