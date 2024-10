A- A+

Reforço Tricolor 'Carrapato' de volta: Everton Sena é reapresentado no Santa Cruz Defensor passou oito anos longe do clube e disse que o amor ao Tricolor o fez voltar

Everton Sena voltou ao Arruda. Nesta terça-feira (29), o 'Carrapato' do Santa Cruz foi (re)apresentado oficialmente após oito anos longe. Agora aos 33 anos, o atleta garantiu que tem o mesmo vigor para ajudar a Cobra Coral. Em 2024, o atleta defendeu as camisas do São Bento-SP e Cascavel-PR.

"Continuo com uma boa velocidade e marcação, são características minhas. Durante os treinos continuo com a mesa seriedade e compromisso da minha primeira passagem", declarou

Líder por onde passou até então, inclusive como capitão por algumas camisas, Everton pretende usar a experiência acumulada para ajudar o Santa. "Quando a gente vai ficando mais velho, vai passando por alguns clubes e acaba aprendendo com algumas situações, então tenho muito a acrescentar dentro e fora de campo", disse.

Na segunda passagem pelo Arruda, Everton usará a camisa de número 14 - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na primeira passagem, o defensor ficou muito marcado pelas boas atuações em marcações individuais e por ser polivalente na defesa. O jogador garante que ainda poderia ser o 'Carrapato do Arruda'. "Sou de marcar individualmente, mas não sei se hoje vão querer que eu faça novamente. Mas tenho força, velocidade, são características que sempre busquei manter e que trabalho para permanecer em forma", afirmou o novo camisa 14.

Após deixar o Arruda, Sena passou por clubes como o Vitória, Goiás, Remo e acumulou muita minutagem com essas camisas tradicionais. Porém, há algumas temporadas, vem tendo menos oportunidades em campo. O defensor esclareceu que ocorreram algumas lesões, nenhuma grave, e que isso o menor número de participações passou pelas escolhas dos últimos treinadores que trabalhou.

Everton Sena foi apresentado pelo executivo de futebol, Harlei Menezes - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pelo Santa Cruz, o zagueiro disputou 159 jogos e marcou sete gols. Pela Cobra Coral, Sena ganhou sete títulos, sendo cinco campeonatos estaduais (2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), um Brasileiro Série C (2013) e um título da Copa do Nordeste (2016) — sendo esses dois últimos inéditos para o clube.

