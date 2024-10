Santa Cruz: Henrique Lordelo enxerga vantagem de iniciar pré-temporada no Arruda

A- A+

Um dos 19 jogadores do Santa Cruz já confirmados para a próxima temporada, Henrique Lordelo afirma que está pronto para o retorno ao Arruda e projeta entrar em melhor ritmo, uma vez que, fará todo o período de preparação com o elenco. Plantel tricolor se reapresenta na próxima segunda-feira (04).

Uma das últimas contratações do Santa Cruz para a disputa do Campeonato Pernambucano de 2024, Henrique Lordelo fez sua estreia já metade final da primeira fase do Estadual e teve muitas das suas atuações saindo do banco de reservas. Ainda assim, agradou e teve seu contrato renovado para 2025.

Projetando a nova temporada, o volante acredita que o fato de iniciar toda a preparação já dentro do clube poderá ser um trunfo que não teve anteriormente. “No Santa eu cheguei no meio da competição (Pernambucano 2024), então é difícil já entrar na equipe que está jogando há um tempo. Agora eu vou me reapresentar junto com todos, no início do trabalho, tinha até conversado com o professor Tacão, que sempre pegava com o bonde andando", declarou o meio-campista.

Lordelo chegou ao Arruda no final de janeiro, com a temporada já sendo disputada - Divulgação

Mesmo ainda longe do Arruda, Lordelo já mostra estar com o discurso e os objetivos do clube bem determinado na cabeça. "As expectativas são as melhores possíveis, logo nos primeiros jogos, já passar na Pré-Copa do Nordeste e no Pernambucano, vamos de fase em fase, mas nosso objetivo é ser campeão", começou.

"Mas a meta principal é o acesso à Série C, sem dúvidas o que todo tricolor quer. O grupo manteve a espinhal dorsal, isso é importante para dar uma tranquilidade ao Itamar, pessoas que já sabem como o clube funciona e que vão ajudar aos reforços se adaptarem também", disse.

Empréstimo

Após a conquista da vaga na Série D em 2024, o Santa Cruz não teve mais calendário depois do Pernambucano deste ano. Henrique Lordelo passou algum tempo afastado dos gramados, mas acabou encontrando espaço no Náutico para encerrar a temporada.

"A passagem pelo Náutico foi curta, chegar no meio da competição é sempre ruim, ainda mais que eu vinha de três meses parado, até pegar o ritmo e tudo. O grupo já estava em outra sintonia, mas sempre estive pronto para caso fosse necessário entrar e agradeço ao clube pela oportunidade", comentou.

Ao lado de Matheus Melo (esq), Henrique Lordelo (dir) esteve emprestado ao rival Náutico, onde fez apenas uma partida e disputou oito minutos - Gabriel França/CNC

Mesmo no período final de contrato com o Timbu, Lordelo não está mais treinando no CT alvirrubro e continua seus treinamentos no Rio de Janeiro, sua cidade natal. “Desde que acabou a Série C, passei mais 15 dias no Náutico, mas depois passei a treinar com meu personal e aí vim aqui no Rio, ficar esses 12 dias antes da reapresentação. Meu personal mora aqui e fica mais fácil com esse acompanhamento presencial".





