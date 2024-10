A- A+

Futsal Sport perde novamente para Fortaleza e fica de fora da final do Brasileirão de Futsal Nesta quarta-feira (30), o Tricolor do Pici venceu pelo placar de 3x0

Não foi possível. Nesta quarta-feira (30), no Centro de Formação Olímpico, na capital cearense, o Fortaleza venceu também o jogo de volta, desta vez por 3x0, e eliminou o Sport do Brasileirão de Futsal. A primeira final do torneio será formada entre o Laion e o Apodi-RN.





Precisando ir em busca do resultado, o Sport adotou uma postura mais ofensiva do que costuma apresentar normalmente. O Rubro-negro criou boas chances primeiro e levava perigo e numa dessas oportunidades perdidas que saiu o gol do time adversário.

Renan Pontes recebeu dentro da área, limpou o adversário e bateu para o gol quase sem goleiro. Um defensor conseguiu tirar a bola em cima da linha e ela voltou na mão do goleiro Lambão, que não titubeou e ligou contra-ataque com o experiente Valdin, que com muita categoria mandou por cima do goleiro Neto e abriu o placar.

A partir desse ponto, apenas uma virada serviria para o Sport. Mas ainda na metade do primeiro tempo, as coisas ficaram ainda mais complicadas. O pivô Gigante recebeu de costas, fez o seu trabalho como manda o figurino, girou e soltou uma bomba para ampliar.

O Sport iniciou a etapa final com a necessidade de buscar o jogo, mas encontrava dificuldades de criar oportunidades. A principal chance rubro-negra surgiu a partir de uma roubada de bola, onde Witamar saiu de frente, porém tirou muito e mandou na trave.

Sem muitas possibilidades e já na reta final, o Leão colocou o goleiro linha em quadra, indo para o tudo ou nada. E num vacilo, Gugu interceptou passe e teve o gol aberto para ampliar e deixar o placar ainda mais confortável.



Taça Brasil sub-20

No Ginásio Santos Dumont, em Boa Viagem, está sendo disputada a Taça Brasil de Futsal sub-20 divisão especial. Pernambuco está sendo representado por duas camisas, o Sport e Bandeirantes/Santa Cruz.

Até o momento, o Estado mantém 100% de aproveitamento em quadra. Nesta quarta-feira (30), apenas o Sport jogou. No duelo de Leões contra o Remo, o clube pernambucano levou a melhor ao vencer de virada por 7 x 4.

Nesta quinta-feira (31), encerrando a fase de grupos, os pernambucanos já estão classificados, mas ainda entram em quadra. Às 17h, o Sport enfrenta o Sumov (CE). Em seguida, às 19h, Bandeirantes/Santa Cruz confronta o Sorriso Futsal (MS).





Sport segue com 100% de aproveitamento na Taça Brasil de Futsal sub-20 - Foto/Cecília Prutchansky

