Santa Cruz Santa Cruz se reapresenta de olho nos objetivos de 2025 Com 19 atletas confirmados, elenco tricolor dá início aos trabalhos às 15h desta segunda-feira (4), no Arruda

Dezesseis de março. Esta foi a última vez que o torcedor do Santa Cruz pôde acompanhar algo relacionado ao time profissional em campo. Na ocasião, eliminação para o Sport, nos pênaltis, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Nesta segunda-feira (4), o Tricolor volta às atividades. Não pela atual temporada, mas, sim, dando início aos trabalhos de olho no que está por vir durante o ano de 2025.

Em formação, o elenco coral se reapresenta às 15h, no Estádio do Arruda. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o primeiro dia de movimentação será marcado por uma conversa do grupo com o técnico Itamar Schülle, além da realização de alguns exames físicos.

Calendário

Na próxima temporada, o Santa Cruz voltará a ter um calendário nacional. Depois de cair no primeiro jogo da fase pré da Copa do Nordeste e ter como competição mais longa apenas o Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Arruda pode jogar até quatro torneios em 2025.

Além do Estadual e do pré-Nordestão, o time da Avenida Beberibe já tem garantida a participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, pode conseguir uma vaga na Copa do Brasil, caso o Sport fature o título da Série B.

Montagem do elenco

Com "dinheiro suficiente para ir ao mercado", como adiantado pelo executivo de futebol Harlei Menezes, a Cobra Coral tem se reforçado, no intuito de atingir os objetivos do ano que está por vir.

Entre velhos conhecidos e caras novas, o elenco tricolor já conta com 19 atletas. Oito deles foram anunciados nas últimas semanas. Além das contratações, neste primeiro momento, a tendência é que alguns jovens valores do sub-20 do clube sejam utilizados por Itamar Schülle.

Neste início de semana, a tendência é que o número de novos jogadores aumente. Em coletiva concedida recentemente, Harlei Menezes afirmou que o clube tem acordo encaminhado com o centroavante Jhonatan Ribeiro, do Ypiranga-RS.

Além disso, confirmou negociações com o zagueiro Genilson, de 34 anos, que estava no Figueirense e passou pelo Arruda em 2018.

Jogadores confirmados no elenco do Santa Cruz para 2025

Goleiros: Moisés e Rokenedy;

Zagueiros: Everton Sena, Ítalo Melo, Matheus Vinícius e Ruan Robert;

Lateral-direito: Yuri Ferraz;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Lucas Siqueira e Wagner Balotelli;

Meias: João Pedro, Felipe Cardoso e Matheus Melo;

Atacantes: Gilvan, Jhonatan Ribeiro e Thiaguinho.

