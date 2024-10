Santa Cruz anuncia a chegada do lateral-direito Yuri Ferraz

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (31), a chegada do primeiro lateral-direito do elenco para 2025, trata-se de Yuri Ferraz, atleta de 29 anos, que defendeu as cores do ABC e do Caxias nesta última temporada. Ao todo, o jogador fez 36 partidas em 2024.



A posição de lateral-direito era a única que se mostrava ainda como uma grande incógnita no Arruda, já que o clube não tinha atleta algum da função no elenco principal. Mas isso já ficou para trás e Yuri Ferraz chegou como o primeiro postulante a assumir a função.

Formado nas bases do São Paulo e Ituano, o atleta tem no currículo passagens por São José-RS, Ferroviário, Amazonas e nesta temporada vestiu as camisas do ABC e Caxias. De uma maneira geral, Yuri possui uma boa minutagem por onde passou. Nas três últimas temporadas, o lateral participou em média de mais de 30 jogos.

Com a chegada de Yuri Ferraz, o Santa Cruz chegou a oitava contratação mirando a temporada de 2025. Conforme divulgado por Harlei Menezes, o torcedor tricolor pode esperar mais chegadas até a próxima segunda-feira (04), dia que marca o início da pré-temporada.

Elenco do Santa Cruz

Goleiros: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius e Everton Sena;

Lateral: Rodrigues e Yuri Ferraz;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa e Wagner Balotelli;

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Thiaguinho e Gilvan.

