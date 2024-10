Santa Cruz projeta mais contratações até início de pré-temporada na próxima semana

A- A+

O Santa Cruz segue ativo no mercado. Conforme declarou o diretor-executivo de futebol Harlei Menezes, o Tricolor pretende anunciar mais jogadores até a próxima segunda-feira (04), dia que inicia a pré-temporada para 2025. Clube mira na média de sete a oito contratações para chegar perto de um número satisfatório de jogadores no elenco

“Nós acreditamos que vamos utilizar essa primeira quinzena de novembro para buscar mais alguns reforços, então na apresentação pode ser que não estejam todos aqui, mas pode ter certeza que vai ter um número de contratações satisfatória", afirmou Harlei.

Sobre a quantidade de reforços até lá, o executivo não determinou um número de chegadas, mas garante que será o suficiente para iniciar os trabalhos. “Não posso garantir se são sete ou oito [reforços], mas posso afirmar que virá um número satisfatório para que possamos começar a nos apresentar na próxima quarta-feira (04)", disse.

Especulações



Entre os nomes que já foram ligados ao Santa Cruz, o atacante Jhonatan Ribeiro e o zagueiro Genílson são dois que precisam de alguns detalhes para que o Tricolor possa vencer a concorrência e anunciar oficialmente.

"A gente tem uma disputa muito intensa no mercado pelo Genílson e Jhonatan Ribeiro, nós entramos em contato com os staffs dos atletas e gostaríamos de poder anunciá-los. Estamos em processo de conversa, sempre tem alguma coisa para que possamos fechar, são negociações difíceis pela concorrência, mas esperamos concretizá-las".



Dentro da atual conjuntura, o Santa possui 18 jogadores no elenco profissional e poderá subir entre quatro a seis jogadores da divisão de base. Em sua última coletiva, Harlei garantiu que tem alguns jogadores bem encaminhados e que pretende com essas contratações estimular a concorrência interna. "Vamos continuar buscando mais peças importantes. Nós queremos um grupo muito homogêneo com atletas para todas as posições e queremos aumentar bem essa competição interna", concluiu.

Elenco do Santa Cruz



Goleiros: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius e Everton Sena;

Lateral: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa e Wagner Balotelli;

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Thiaguinho e Gilvan.

