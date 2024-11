Chegada ao Santa Cruz: novo preparador de goleiros traz experiência internacional; confira

A- A+

O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (6), a chegada do novo preparador de goleiros Rogério Dal Solio, que traz experiência internacional e a missão de reforçar a posição no clube. Com passagens por seleções, como a do Paquistão, o profissional comentou sobre sua chegada, a pressão da torcida, e o papel do goleiro no futebol moderno.

Em sua apresentação, o preparador destacou a alegria e o comprometimento ao assumir o novo cargo.

“É um prazer enorme para mim vestir a camisa do Santa Cruz e representar essa equipe que, no cenário nacional, tem uma posição de destaque. Quero deixar claro que entendo a minha responsabilidade e o tamanho do compromisso que assumi. Chego no Santa Cruz com esse propósito de aproveitar a oportunidade e criar um ambiente favorável ao nosso trabalho.”

O novo preparador já trabalhou anteriormente com Itamar Schülle, atual técnico do Santa Cruz, e agora busca contribuir para o desenvolvimento da equipe e, em especial, dos goleiros.

Pressão da torcida e compromisso com a qualidade no gol

A torcida do Santa Cruz, reconhecida pela sua intensidade e paixão, espera nada menos que um goleiro confiável para defender as cores do clube. Ciente dessa expectativa, o preparador entende a pressão como parte do trabalho.

“A minha posição é bem clara: eu vim aqui para preparar um profissional para jogar no gol do Santa Cruz, essa é a minha função. Eu tenho vivido sob essa perspectiva, essa cobrança e pressão. Espero que a gente tenha condições de apresentar ao torcedor não só uma pessoa, mas mais de um profissional com qualidade", disse Rogério Dal Solio.

Ele ainda reforçou a importância de o goleiro ser mais do que um defensor passivo, integrando-se ao time e assumindo responsabilidades dentro de campo.

O novo preparador de goleiros do Tricolor já teve seu primeiro contato com o grupo - Foto: Victora Evellyn/Santa Cruz

O papel dos pés no jogo moderno

Com o futebol cada vez mais exigente em relação ao domínio de bola, o preparador compartilhou sua visão sobre a participação dos goleiros com os pés, um recurso que já é familiar para ele desde a década de 90.

“Eu quero lembrar a todos que essa regra mudou na década de 90, eu jogava nesse momento. Eu tive que aprender a jogar com os pés. Para mim, não é uma novidade; é mais uma qualidade que podemos desenvolver em um atleta. O futebol vem sendo bastante aprimorado e entendemos que o goleiro precisa participar com efetividade.”

“Em último caso, eu não tenho receio nenhum e também não é vergonha para mim, orientar o meu goleiro a dar um chutão para fora e reorganizar tudo de novo. A bola na arquibancada a gente não toma gol", completou Rogério.

Expectativa e contato com o elenco

Desde sua chegada, Rogério Dal Solio tem observado os goleiros do elenco para adaptar os treinamentos conforme as necessidades e condições de cada um, destacando a importância de conhecer os atletas de forma completa.

“Está sendo bom, a gente sempre tem expectativas. No momento, estou fazendo trabalhos básicos, equalizando os goleiros, porque a gente tem o Moisés numa condição física, o Marcos que vinha numa competição sub-20, o Thiago que estava mais parado. A partir de um segundo momento, vamos começar a implementar um trabalho com maior intensidade", destacou.

O preparador garantiu estar alinhado ao treinador Itamar Schülle para que, no início da próxima temporada, os goleiros estejam preparados para assumir a responsabilidade sob a meta do Santa Cruz. E afirmou que a comissão técnica tem com foco construir uma equipe sólida e confiável.

