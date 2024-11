Santa Cruz: indicado por Itamar Schülle, Matheus Silva é o novo analista de desempenho para 2025

A- A+

O Santa Cruz segue se fortalecendo para a temporada de 2025 e, desta vez, o reforço será no extracampo. Indicado por Itamar Schülle, o Tricolor contratou o analista de desempenho Matheus Silva, de 26 anos, para contribuir na parte tática.

Matheus já trabalhou ao lado de Itamar neste ano, pela equipe do Retrô, conquistando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e o título da Quarta Divisão.

Em entrevista nesta quarta (6), o profissional falou sobre a experiência com o comandante coral nesta temporada e explicou como recebeu o convite para trabalhar no Tricolor:

"Eu estava no Retrô e, no início do ano, fiz parte da equipe do Cuiabá. Logo depois, Itamar me ligou para fazer parte com ele lá no Retrô, e, graças a Deus, conseguimos o acesso e o título. Ele me perguntou se teria possibilidades de vir para o Santa, porque o departamento do clube não estava ativo nessa parte de análise tática. Sem pensar duas vezes, eu vim ajudar ele nessa função", pontuou.

No Santa Cruz, o profisisonal irá atuar diretamente na parte tática, fazendo a análise dos adversários que irão enfrentar a Cobra Coral no próximo ano.

"Chego para ser um facilitador com o pessoal da comissão técnica. Hoje, a gente tem o Pedro, que trabalha diretamente com o núcleo gestor, então a parte de análise de jogadores para contratações fica mais com ele, mas não vou deixar de fazer pesquisas e sugerir nomes para o treinador. Vou estar na parte tática, analisando o adversário, o pré e o pós-jogo, para que o professor faça a melhor escolha", destacou o analista.

Soccer Test

Também durante a entrevista, Matheus destacou a importância da realização do Soccer Test para o desenvolvimento da temporada do Tricolor. A avaliação funciona como um teste de resistência específico para atletas de futebol, com o objetivo de avaliar a capacidade cardiorrespiratória de jogadores.

"O Soccer Test é feito no início da pré-temporada, justamente para identificar o condicionamento físico do atleta, porque não podemos passar o mesmo trabalho para todos no começo. Tem atletas que já vinham jogando e outros que estavam parados, então o Soccer Test é importante para a gente identificar isso e poder trabalhar da melhor forma a pré-temporada com os atletas", concluiu.

Elenco do Santa Cruz



Com a chegada do atacante Jhonatan Ribeiro na última quarta (4), o Santa Cruz chegou ao número de nove contratações para a temporada de 2025. Confira o elenco completo do Tricolor:



Goleiros: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius e Everton Sena;

Lateral: Rodrigues e Yuri Ferraz;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa e Wagner Balotelli;

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Thiaguinho, Gilvan e Jhonatan Ribeiro.

