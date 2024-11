A- A+

Negociação Santa Cruz: joia da base é alvo de time que formou Cristiano Ronaldo Jogador de 18 anos possui contrato profissional com o Tricolor, mas não foi utilizado no elenco principal

Uma joia da base do Santa Cruz, que já tem contrato como profissional, pode estar sendo negociado com o Nacional da Ilha da Madeira, um dos times que formou o craque internacional Cristiano Ronaldo. Trata-se do jovem Guilherme Barthel, meia-atacante de 18 anos, que compôs o elenco sub-20 coral na temporada de 2024.

Na última segunda-feira (04), o portal português Diário de Transferências noticiou que Barthel estaria sendo negociado com o Clube Desportivo Nacional, equipe do primeiro escalão do futebol português.

CD. Nacional signed Brazilian striker Barthel, aiming to reinforce the squad for the Portuguese Championship, he was at Santa Cruz, the player is only 18 years old and is treated as a young promise in Brazil. pic.twitter.com/872DSS9CsO — Transfer diary (@TransferDiaryEN) November 5, 2024

A reportagem da Folha de Pernambuco teve a confirmação por Fernando Nunes, coordenador da base, que o atleta estaria sendo envolvido em uma negociação. Contudo, as tratativas haviam passado para as mãos do departamento de futebol profissional.

Quando procurados, os membros do comitê gestor do Santa Cruz salientaram que não comentariam sobre qualquer negociação antes que um pronunciamento oficial do clube fosse realizado. No dia cinco de setembro, saiu a última atualização de Guilherme Barthel com o Santa Cruz, sinalizando uma rescisão.

Última atualização de Guilherme Barthel no BID - Reprodução

Desde essa publicação no BID, Barthel não apareceu mais em campo com o Santa e nem chegou a estrear na Copa Pernambuco sub-20. A última partida do jogador foi na semifinal do Pernambucano sub-20, diante do Sport, no Arruda, partida que acabou 3x0 para os rubro-negros.

Em resumo, o atleta participou de 14 partidas, entre Copinha e Pernambucano sub-20, marcando quatro gols e dando sete assistências. O atleta era um dos grandes destaques da equipe. Além do Santa, Guilherme também vestiu as camisas do Retrô e Atlético-MG.

