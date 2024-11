Santa Cruz: apresentado, Moisés promete ser "o goleiro que a torcida espera"

A- A+

Desde a saída do goleiro Tiago Cardoso, profissional que se tornou referência na posição para o Santa Cruz, o clube vem numa busca incessante para encontrar um atleta que se assemelhe aos feitos do antigo camisa 1 na história.



Para a temporada de 2025, três atletas estão no plantel para a posição até o momento: Moisés, Rokenedy e Thiago Henrique, sendo os dois últimos revelações da base coral.

Recém-contratado, o goleiro Moisés, de 24 anos, que estava no Maranhão, se apresentou na tarde desta sexta-feira (8) e prometeu ser o “goleiro que a torcida espera” para a próxima temporada.

“Quem vem para o Santa Cruz, um time grande e de massa, vem com o pensamento de jogar, ir bem e ajudar o clube a conquistar seus objetivos na temporada. Vou trabalhar muito e buscar meu lugar no time com muita humildade, junto aos outros goleiros, cada um buscando o seu espaço. Quem vai definir quem vai jogar é o professor, mas em cada treino vou dar o meu máximo para, quem sabe, eu jogar. Vou ser esse goleiro que a torcida espera. Sou um cara trabalhador e, por onde passei, aproveitei as oportunidades que as pessoas me deram e me confiaram”, pontuou o jogador.

Anunciado no início de outubro, o jogador falou sobre a motivação para vestir a camisa tricolor em 2025 e sobre a adaptação aos trabalhos iniciais, visando o primeiro jogo, no início de janeiro, pela pré-Copa do Nordeste.

“Já conhecia o Santa Cruz, um time com uma história tremenda no futebol brasileiro, que tem uma torcida gigantesca. O que me motivou a vir para o Santa foram os objetivos do clube na temporada. Vim para ajudar, trabalhar, dar o meu máximo para, se Deus quiser, conseguir todos os objetivos junto com meus companheiros”, disse.

Confronto contra o Retrô serviu como vitrine

A torcida pernambucana conheceu o trabalho de Moisés em 2023. Na ocasião, o Maranhão eliminou o Retrô no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, nos pênaltis, com uma atuação brilhante do goleiro.

“Não foi só na [partida] da Arena, em São Luís também foi difícil. O Retrô era um time teoricamente favorito, mas sabemos como funciona o futebol. Graças a Deus, consegui fazer um bom jogo juntamente com meus companheiros. Daí então, pude mostrar um pouco do meu trabalho para os clubes aqui de Recife”, pontuou Moisés.

O jogador disse, ainda, que o desejo de vir para o Tricolor era antigo, e que o clube pernambucano havia “flertado” com ele no ano passado, mas as negociações não tiveram andamento por questões contratuais.

“Em 2023, o Santa Cruz entrou em contato comigo, mas eu não pude vir porque tinha contrato e o time não me liberou. Porém, já tinha essa vontade de vir para o Santa. Estou muito motivado para fazer um bom trabalho aqui. Sou um cara trabalhador; nos clubes por onde passei, sempre trabalhei. Aqui no Santa não vai ser diferente. Vou mostrar meu trabalho e meu potencial com muita humildade. É assim que a gente vence: trabalhando”, concluiu o goleiro.

