Retorno Santa Cruz: João Pedro destaca parceria com Itamar para voltar ao Arruda: "não podia ser diferente" Atleta tem contrato com o Tricolor até o final da Série D de 2025

O Santa Cruz entendeu, que para 2025, a permanência de alguns jogadores seria um caminho seguro para a próxima temporada. Entre os nomes que conseguiram destaque no Arruda, João Pedro foi um dos que a diretoria tricolor foi atrás e renovou para o próximo ano. Como um fator importante para o retorno, o meia salientou a relação com o treinador Itamar Schülle.

“A importância dele [Itamar] é muito grande. Na minha visão, consegui atingir o melhor nível, e não podia ser diferente continuar a trabalhar com ele. Tenho certeza que se a gente tiver um grupo unido, trabalhar bastante do jeito que ele gosta, tenho convicção que vamos chegar aos grandes objetivos, que são os títulos do Estadual e Série D", refletiu o atleta.

Ainda sobre a parceria com Itamar, João fez uma análise do que foi a sua temporada em 2024, tanto no Arruda, quanto pela passagem no Retrô, onde também foi comandado pelo técnico e se diz confiante para o próximo ano.

“Eu me sinto muito preparado, até porque esse ano de 2024, juntamente com o Itamar, eu consegui atingir minha melhor versão. No Estadual, comecei no banco, mas depois consegui me tornar titular. No Retrô, ainda consegui alcançar o que era esperado”, disse.

Campeão da última Série D com a Fênix de Camaragibe, João garante estar motivado para disputar o campeonato novamente. “Tenho a mesma felicidade e motivação de estar nesse clube. Sabemos da pressão e da torcida que tem e tenho certeza que se alcançarmos todos os objetivos, vamos deixar muitas pessoas felizes, ainda mais essa torcida que é gigante, então a motivação é a mesma", garantiu.



Primeiro desafio



Entrando na segunda semana de preparação, o Santa Cruz foi um dos times que primeiro iniciou os treinamentos para a temporada de 2025. E a primeira grande decisão, o Tricolor já sabe quando será o dia e o local: no Arruda, diante do Treze, pela Pré-Copa do Nordeste.

Para conseguir participar da fase principal do Nordestão, João mostra saber o que será necessário fazer de diferente da última temporada, quando foi eliminado pelo Altos.

“Desde já, a gente conversa sobre a Pré-Copa do Nordeste, é um campeonato mata-mata, é um jogo que a gente precisa entrar ligado, não pode ter falhas. Já temos conversado o quanto essa competição vai ser importante para o clube e esperamos ter o Arruda lotado e com certeza vamos fazer um grande jogo na nossa estreia

