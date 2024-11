Santa Cruz tem a volta de Itamar Schülle aos trabalhos de pré-temporada

A- A+

O Santa Cruz finalmente pôde contar com seu treinador na pré-temporada de 2025, nesta quarta-feira (13). Após dar um susto na semana passada, Itamar Schülle foi diagnosticado com um pico de pressão arterial durante avaliação do departamento médico e ficou internado por um tempo.

O médico do clube, Dr. Antônio Mário, destacou que a carga de trabalho e estresse tinha contribuído para o quadro clínico. "Foi um internamento rápido, só para agilizar a coleta de exames. O que tivemos de novidade foi aquilo que um homem na faixa etária dele, com o estresse que ele tem do dia-a-dia, emendou trabalhos, e como todo atleta precisou de um descanso", comentou.

"Foi combinado que ele tivesse quatro a cinco dias de descanso, mas, ele mesmo, sinalizou que ficaria ainda de home-Office, fazendo todos os contatos necessários", disse o médico há época.

No retorno aos trabalhos, Itamar desenvolveu dinâmicas com todo o elenco e deixou o clima entre comissão técnica e atletas bem descontraídos. O Tricolor tem um pouco menos de um mês ainda de preparação até o primeiro amisto de pré-temporada, contra o CSA, no dia 7 de dezembro, fora de casa.

Em seguida, fará dois jogos preparatórios no Arruda, o primeiro, no dia 11 de dezembro, contra o ASA; e outro no dia 15 de dezembro, novamente contra o CSA. Esses deverão ser os únicos testes antes da Pré-Copa do Nordeste, que está marcado para a primeira semana de janeiro de 2025.

Entre atletas recém-contratados, remanescentes e jogadores oriundos da base, o elenco coral chega a 28 jogadores nesta pré-temporada. Confira os nomes:

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique e Moisés;

Lateral direito: Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Israel;

Lateral esquerdo: Rodrigues;

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Willyam (base);

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa,Wagner Balotelli, Pedro Maia (base), Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro, Anthony (base), Vinícius Hora (base) e Douglas Skilo.

