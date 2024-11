Santa Cruz: com experiência na Série D, Pedro Henrique enxerga maior chance na carreira

A- A+

O Santa Cruz se reforçou com um jogador acostumado com a Série D. Foi assim que se caracterizou Pedro Henrique, nesta quinta-feira (21), em sua coletiva de apresentação no Arruda. Atleta de 27 anos, o centroavante garantiu que essa é a grande oportunidade na sua carreira.

“Eu creio que sim [Santa Cruz como maior oportunidade na carreira], quando vem a oportunidade a gente tem que aproveitar. Fico muito feliz de estar aqui, não só eu, como minha família também. Espero fazer um bom ano e conquistar os objetivos do clube.



Com passagens por algumas camisas do futebol nordestino, Pedro Henrique já defendeu o Itabaiana, Lagarto-SE, Sergipe e fez a temporada de 2024 na Juazeirense. Pelo Cancão de Fogo de Juazeiro, o atacante fez 24 partidas, marcando sete gols e concedendo duas assistências.

Mirando o principal objetivo do Santa Cruz em 2025, o atleta garantiu ter experiência na competição. “Já participei da Série D em quatro oportunidades, sei como é, entendo que é muito importante para o clube conseguir o acesso. Estamos focados no objetivo, sabemos que será uma temporada cheia de jogos, para isso, a preparação vem sendo muito boa e vamos mirar colher nossos frutos", garantiu.

Nessas oportunidades, Pedro Henrique teve a chance de atuar diante do Santa Cruz, garante conhecer a força da torcida e declara estar feliz no clube. “Já joguei várias vezes contra o Santa Cruz, sei bem como é jogar aqui no Arruda. A torcida do Santa é fanática. Minha expectativa é muito grande, estou muito feliz e espero ajudar", concluiu.

