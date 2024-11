A- A+

Sport Agente informa que Alisson Cassiano não fica no Sport para 2025 Com contrato com o Leão até o fim deste ano, zagueiro já está acertado com outro clube

Com o fim da Série B e o acesso à Série A garantido, o Sport já se movimenta para reformular o elenco de olho em 2025. Remanescente do ano de 2023, o zagueiro Alisson Cassiano não seguirá na Ilha do Retiro na temporada que está por vir. O vínculo do atleta com o Leão vai até 31 de dezembro de 2024.

A informação foi confirmada pela reportagem junto ao empresário do jogador, Cristiano Hosken, na tarde desta quarta-feira (27). "Não fica", limitou-se a dizer o agente ao falar sobre o tema.

Ainda segundo o representante de Alisson Cassiano, o defensor já está acertado com outra equipe do futebol brasileiro. O nome, no entanto, não foi revelado.

Durante a temporada, Alisson Cassiano foi utilizado em 23 oportunidades, mas sempre sob os olhares críticos da torcida. Na derrota por 2x1 para o Novorizontino, na Arena de Pernambuco, por exemplo, o zagueiro falhou com apenas 21 segundos de bola rolando, em lance que culminou no primeiro gol dos paulistas.

Somando o ano de 2023, o jogador esteve em campo 34 vezes pelo clube pernambucano. A última apresentação com a camisa rubro-negra ocorreu em 23 de setembro. Na ocasião, entrou na reta final da vitória rubro-negra por 1x0 sobre o Paysandu, em Belém, pela 28ª rodada.

“Eu tenho certeza que todos aqui sonharam com esse momento”. E o sonho se realizou!



Bastidores do jogo mais importante da temporada no ar, imagens exclusivas do nosso acesso! VoltAmos: https://t.co/v1BatOyWbd pic.twitter.com/ZxZZ9l5VdX — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 27, 2024

Veja também

Náutico Náutico oficializa a contratação do goleiro Wellerson