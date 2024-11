A- A+

Sport Sport: com futuro indefinido, Luciano Castán celebra acesso: "feliz demais" Defensor participou de 47 jogos na temporada, mas perdeu espaço na reta final da Série C

Titular do Sport durante boa parte da temporada, o zagueiro Luciano Castán celebrou o acesso conquistado pelo clube. Apesar de terminar o ano entre os reservas, o experiente defensor agradeceu o apoio da torcida e comentou todo o esforço feito pelo grupo para conseguir alcançar o principal objetivo do Rubro-negro.

"Feliz demais pelo acesso. Foi uma temporade de muita luta, dedicação e superação do grupo. Não posso deixar de agradecer o apoio da torcida, que fez toda a diferença", salientou o zagueiro de 35 anos.

Durante a campanha que culminou na ascensão à Série A, Castán esteve presente em 23 partidas. A maioria delas no primeiro turno. Segundo dados do Sofascore, o defensor foi o líder do time no que diz respeito a média de cortes (3,7).

"Poder contribuir para essa conquista foi algo satisfatório. O Sport merece estar na elite, e acredito que essa subida marca o início de um período especial no clube", enfatizou o atleta, que disputou a Série A do ano passado pelo Cruzeiro.

Com a camisa do Sport em 2024, Castán foi acionado em 47 jogos, sendo 40 deles como titular. O atleta chegou a ser capitão da equipe, quando Rafael Thyere não esteve em campo.

No segundo turno da Série B, porém, em meio às atuações irregulares, acabou perdendo espaço, coincidentemente com a chegada do técnico Pepa. Com o treinador português, o zagueiro só foi utilizado em quatro ocasiões, apenas uma na formação inicial. Foi no revés por 2x1 para o Operário-PR, na Ilha do Retiro.

O jogador tem contrato com o Leão até o fim deste ano e assim como outros nomes do elenco terá sua situação resolvida nos próximos dias pelo comitê gestor rubro-negro. A renovação de vínculo com alguns atletas do elenco passará pela aprovação de Pepa ou de outro treinador que chegue para assumir o comando da equipe.

Veja também

Futebol Internacional Lewandowski supera 100 gols na Liga dos Campeões e Barcelona ganha a 4ª seguida; Bayern vence PSG