Sport Diretoria do Sport vai "validar cenários" de olho em renovações; veja tempo de contrato do elenco Do time considerado titular, cinco jogadores têm vínculo só até o final deste ano

Com o objetivo de subir de divisão concluído, o torcedor do Sport vira a página e começa a projetar o que será do clube na Série A 2025. Tudo isso, obviamente, passa pela montagem do elenco para o próximo ano. Planejamento que já vinha sendo tocado pelo comitê gestor rubro-negro e que começará a ser colocado em prática nos próximos dias. Abaixo, a reportagem traz o tempo de contrato dos jogadores do atual elenco.

Vale lembrar que em meados de dezembro, o clube da Praça da Bandeira terá que lidar com um processo eleitoral. Em meio às incertezas de quem estará à frente do Executivo leonino, a atual gestão estuda os cenários para iniciar os trabalhos de olho na próxima temporada. A reapresentação do elenco ainda não teve uma data definida.

“Temos uma clareza do que precisa ser feito não apenas em termos de elenco, mas também de aperfeiçoamento da nossa estrutura. Com a definição do nosso acesso, o que aconteceu ontem (domingo), vamos validar os cenários que montamos para avançarmos na tomada de decisão”, falou o diretor Guilherme Falcão.

Do time que encerrou a Série B como titular, cinco jogadores têm vínculo para estar na Ilha do Retiro no ano que vem. O goleiro Caíque França tem permanência garantida, ao menos contratual, até o fim de 2027; os zagueiros Chico e Rafael Thyere têm contrato até dezembro de 2025, assim como o lateral-esquerdo Igor Cariús; o atacante Chrystian Barletta assinou com o Rubro-negro até o término de 2028.

Outros nomes como o lateral-esquerdo Dalbert e o meia Tití Ortiz chegaram ao clube neste ano com vínculo até o final de dezembro. No entanto, ambos têm contratualmente cláusulas de renovação que podem ser exercidas pelo Sport.

Na cabeça de área, Fabricio Domínguez está emprestado pelo Racing/ARG, mas a diretoria rubro-negra já negocia com o Racing a compra de 60% dos direitos econômicos do artilheiro da equipe na Série B. O novo contrato será válido até o fim de 2027. Os valores giram na casa dos 750 mil dólares (R$ 4,3 milhões na cotação atual).

Já o volante Julián Fernández e o meia Lucas Lima estão emprestados por Newell’s Old Boys e Santos, respectivamente. Com contrato com o Peixe até abril de 2025, o camisa 19 tem o desejo de permanecer na Ilha do Retiro.

“Não vou, neste momento, analisar casos individualmente. Nós temos um mapeamento do elenco. Essa definição da porcentagem de reformulação não é uma conta simples. Para além do que imaginamos e desejamos, há o interesse e a vontade de cada atleta. Vamos ter conversas necessárias com cada um para poder validar os cenários que planejamos”, salientou Guilherme.

Peças importantes na trajetória do clube durante o ano, os atacantes Zé Roberto e Gustavo Coutinho também podem estar na Ilha no ano que está por vir. Lesionado, o camisa 99 tem vínculo até dezembro de 2025, enquanto Coutinho, comprado junto ao Fortaleza, tem contrato até 2027.

Veja o tempo de contrato do elenco do Sport

Goleiros

Adriano – 31/12/2024

Caíque França – 31/12/2027

Denis – 30/07/2024 (Lesionado)

Jordan – 31/12/2024 (Empréstimo)

Thiago Couto – 31/12/2027

Zagueiros

Alisson Cassiano - 31/12/2024

Allyson – 31/12/2025

Baraka – 31/12/2027

Chico – 31/12/2025

Luciano Castán – 31/12/2024

Nassom – 31/12/2026

Rafael Thyere – 31/12/2025

Renzo – 31/12/2025

Laterais

Dalbert – 31/12/2024

Felipinho – 31/12/2026

Helibelton Palacios – 31/12/2024 (Empréstimo)

Igor Cariús – 31/12/2025

Leonel Di Plácido – 31/07/2025 (Empréstimo/Lanús)

Riquelme – 31/12/2024 (Empréstimo/Vasco)

Volantes/Meias

Fabinho – 31/12/2024

Fábio Matheus – 31/12/2026

Fabricio Domínguez – 31/12/2024 (Empréstimo)

Felipe – 31/12/2024 (Empréstimo)

Julián Fernández – 31/12/2024 (Empréstimo)

Lucas André – 31/12/2026

Lucas Lima – 31/12/2024 (Empréstimo)

Luciano – 31/12/2027

Pedro Martins – 31/12/2025

Atacantes

Chrystian Barletta – 31/12/2028

Dieguinho – 31/06/2027

Gustavo Coutinho – 31/12/2027

Lenny Lobato – 31/07/2025 (Empréstimo)

Romarinho – 31/12/2026

Titi Ortiz – 31/12/2024

Wellington Silva – 31/12/2024 (Empréstimo)

Zé Roberto – 31/12/2025

