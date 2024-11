A- A+

Futsal Jogo das Estrelas com Manoel Tobias inaugurou projeto social de futsal no SESC Santo Amaro Com a presença de Carlinhos Bala, Zé do Carmo, e outras estrelas, o projeto Futsal na Comunidade foi lançado nesta quarta-feira (27)

O ginásio do Sesc de Santo Amaro recebeu, nesta quarta-feira (27), o Jogo das Estrelas de Futsal, partida que celebrou o pontapé inicial ao Projeto Futsal na Comunidade. A ação vai levar o esporte para centenas de crianças em Pernambuco.

Oportunizando 320 jovens de 7 a 17 anos, o Futsal na Comunidade estará sendo realizado em quatro unidades do Sesc em Pernambuco- Santo Amaro, Casa Amarela, Goiana e São Lourenço da Mata. São 80 vagas por unidade, organizadas por categorias.

Os treinamentos serão iniciados em janeiro e terão como proposta a formação de jovens atletas e de valores de cidadania.

Inscrições abertas

As famílias interessadas em inscrever seus filhos no Projeto Sesc Futsal na Comunidade poderão, já em dezembro, procurar as unidades do Sesc Casa Amarela, Santo Amaro, Goiana ou São Lourenço da Mata. Para participar, os responsáveis devem realizar a inscrição presencialmente na unidade de interesse, levando documentos de identidade do responsável e do aluno, além de comprovante de renda e vínculo com trabalhador do comércio. Alunos egressos de escolas públicas municipal e estadual também poderão participar.

Grande estrela da noite, o bicampeão mundial e considerado um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos, Manoel Tobias é o padrinho do evento e falou da importância da iniciativa.

"Após oito meses de alinhamento, nós estamos iniciando o 'Futsal Sesc na Comunidade'. Um projeto que visa oportunizar através do esporte, essa ferramenta poderosa, para que os jovens possam ser inseridos num contexto de socialização, autoestima, amizade, estímulos saudáveis e também trabalhar o papel importante da cidadania", comentou o eleito três vezes melhor jogador do mundo de futsal.

Reconhecimento

Um dos responsáveis pelo projeto, o Presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto salientou que o intuito do projeto é oportunizar as próximas gerações. "É um dia de festa. Essa parceria com o Manoel Tobias traz um incentivo para essas crianças, nos proporciona trabalhar diversos valores com elas, esse que é o nosso grande objetivo. Só em Pernambuco, o Sesc tem 16 mil alunos em 15 modalidades diferentes.

"Esse projeto com Manoel está começando com 320 jovens, mas pretendemos ampliar para todo Estado. Eles está capacitando outras equipes e logo vai se espalhar", complementou.

Por sua vez, o presidente da Federação Pernambucana de Futsal FPFS-PE, Luiz Cláudio, refletiu o impacto que será gerado no futsal local. "Achamos muito importante esse trabalho, Manoel Tobias já desenvolveu como muita excelência no Ceará, e hoje volta para Pernambuco para oportunizar novos talentos e que atletas de baixa renda possam ser bem trabalhados com uma boa estrutura. Será um trabalho que irá fomentar a base do futsal pernambucano", garantiu.

Jogo

Na programação, o público pôde assistir a um jogo festivo entre os times das unidades participantes, e Jogo das Estrelas, que reuniu ex-atletas do estado. Estiveram presentes Ricardo Rocha, Carlinhos Bala, Kuki, Chiquinho, Zé do Carmo, Ney Silva, Edinho, além do próprio Manoel Tobias, e outros jogadores.

