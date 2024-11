ASEC Caruaru derrota Náutico/Tamandaré, fora de casa, e avança à semifinal do Pernambucano de Futsal

A- A+

As semifinais do Campeonato Pernambucano de Futsal estão quase definidas. Nesta terça-feira (26), no Pereirão, em São Lourenço da Mata, o ASEC Caruaru venceu o clássico diante do Náutico/Tamandaré pelo placar de 5x3 e agora enfrenta a equipe do Megaprisma/Speednet.

O duelo das quartas de final era em jogo único. O mando de quadra era do Náutico/Tamandaré, equipe que teve melhor campanha na primeira fase. O Timbu também tinha a vantagem do empate para avançar às semis.

Precisando do resultado, o time de Caruaru partiu para cima e logo nos primeiros minutos conseguiu criar uma vantagem confortável. Erick Dannilo, Ewerton e Gui abriram a vantagem de três gols para o time do Agreste. Porém, ainda antes do final do primeiro tempo, Bruno Lins descontou para o Alvirrubro.

Na volta do intervalo, o Náutico se lançou o ataque e os papéis se inverteram. Dessa forma, Fabão e Rikellme deixaram tudo igual e a virtual classificação do Timbu.

Porém, a vantagem durou muito pouco. Erick Dannilo voltou a marcar e devolveu a vantagem para o ASEC. Já utilizando o goleiro-linha, o Náutico cometeu um erro que não poderia fazer e Rikellme foi expulso, deixando o time com um a menos em quadra.

Aproveitando a vantagem numérica, Edvan deu números finais para o clássico, 5x3, e a vitória para o ASEC Caruaru. A semifinal será em dois jogos contra o Megaprisma/Speednet, equipe que manda seus jogos no município de Venturosa. Os duelos das semis estão marcados para acontecer no dia 30 de novembro e 7 de dezembro.

Até o fechamento desta reportagem, jogam em Petrolina, Petrocity x Arcoverde/Flashnet. O vencedor encara o Sport na outra semi.

Veja também

Sport Sport: com futuro indefinido, Luciano Castán celebra acesso: "feliz demais"