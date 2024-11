A- A+

Futsal Sport recebe Atlético Goiana pelas quartas de final do Pernambucano de Futsal; saiba onde assistir Partida acontece nesta segunda-feira (25), às 21h, no Ginásio Santos Dumont

O Sport ainda tem muita coisa por disputar em 2024, pelo menos no futsal. Nesta segunda-feira (25), o Leão da Ilha recebe o Atlético Goiana, no Ginásio Santos Dumont, em Boa Viagem, às 21h, em duelo de jogo único, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano de Futsal. A entrada é franca.

Equipe que terminou na liderança da primeira fase do Campeonato Pernambucano de Futsal, o Sport chega como grande favorito para o duelo. Em 2024, o Leão pôde desfrutar de um calendário cheio durante a temporada, inclusive com a disputa do Campeonato Brasileiro, e pôde fazer importantes investimentos no setor.

Por outro lado, o Atlético Goiana também representou o Estado em importantes competições, como foi o caso da Taça Brasil e a Copa do Nordeste. Porém, sem os resultados expressivos como do Leão.

Na primeira fase, os times se enfrentaram no último dia 12 desse mês, em partida que foi realizada na cidade de Condado. No duelo de rubro-negros, quem levou a melhor foi o Sport, que venceu na ocasião por 3x0.

Quartas de final

As quartas de final foram iniciadas no último sábado (23). Em Venturosa, o Magaprisma/Speednet, equipe da região de Arcoverde, venceu a tradicional equipe do Una City, do município de Água Preta, em um jogo que terminou por 6x5. A equipe sertaneja agora espera o vencedor do clássico entre Náutico/Tamandaré x ASEC Caruaru.

Confrontos

23/11 - Megaprisma/Speednet 6x5 Una City - Municipal de Venturosa

25/11 - Sport x Atlético Goiana - Ginásio Santos Dumont

26/11 - Náutico/Tamandaré x ASEC Caruaru - Pereirão/São Lourenço da Mata

26/11 - Petrocity x Arcoverde/Flashnet - Osvaldo Flamengo

Sport x Atlético Goiana - saiba onde assistir

Transmissão: TV Sport

Horário: 21h

Local: Ginásio Santos Dumont/Boa Viagem (entrada franca)

Data: 25/11

