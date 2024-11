A- A+

Futsal Sesc e ídolo Manoel Tobias lançam formação gratuita de futsal para comunidades do Grande Recife Projeto estreia na próxima quarta-feira (27) com "Jogo das Estrelas" no Sesc Santo Amaro

O Sesc lança o projeto Futsal na Comunidade, uma iniciativa que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A cerimônia de abertura acontecerá na próxima quarta-feira (27), às 18h, no Ginásio do Sesc Santo Amaro, e contará com jogos entre os alunos do projeto e celebridades esportivas.

A ação, uma parceria com o projeto Manoel Tobias de Futsal Brasil, é voltada aos jovens do Recife (bairros de Santo Amaro e Casa Amarela), Goiana e São Lourenço da Mata. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível.

O evento de lançamento será conduzido pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Bernardo Peixoto, com participação do ex-jogador Manoel Tobias, ícone do futsal brasileiro e inspiração para os jovens. Bernardo Peixoto destaca o compromisso do Sesc com o esporte e seu papel como agente de transformação social. “Ao lado de Manoel Tobias, que compartilhará sua paixão pelo futsal e sua experiência conosco, poderemos inspirar os jovens a aproveitarem essa oportunidade para crescer como atletas e cidadãos”.

Na programação, o público poderá assistir a um jogo festivo entre os times das unidades participantes, e Jogo das Estrelas, que reunirá ex-atletas do estado, proporcionando uma experiência marcante para os jovens e suas famílias. Já estão confirmadas as presenças de Ricardo Rocha, Carlinhos Bala, Kuki, Chiquinho, Zé do Carmo, Ney Silva do X1, Edinho, além do próprio Manoel Tobias, e outros jogadores.

A entrada para a cerimônia e jogos será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, com arrecadação destinada ao Programa Sesc Mesa Brasil, que combate a fome e o desperdício de alimentos. Os interessados devem retirar os convites na Central de Relacionamento do Sesc Santo Amaro, entre os dias 25 e 27 de novembro. A distribuição dos ingressos está sujeita à capacidade de público do Ginásio do Sesc Santo Amaro.

Inscrições abertas

As famílias interessadas em inscrever seus filhos no Projeto Sesc Futsal na Comunidade poderão, já em dezembro, procurar as unidades do Sesc Casa Amarela, Santo Amaro, Goiana ou São Lourenço da Mata. Para participar, os responsáveis devem realizar a inscrição presencialmente na unidade de interesse, levando documentos de identidade do responsável e do aluno, além de comprovante de renda e vínculo com trabalhador do comércio.

Ao todo, o Sesc Futsal na Comunidade ofertará 320 vagas para jovens de 7 a 17 anos, como também os alunos egressos de escolas públicas municipal e estadual. Cada uma das unidades do Sesc envolvidas no projeto – Santo Amaro, Casa Amarela, Goiana e São Lourenço da Mata – disponibilizará 80 vagas, organizadas em categorias de acordo com a faixa etária: Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O treinamento terá início em janeiro e busca proporcionar uma formação que vai além das quadras, incentivando o desenvolvimento de valores como amizade, disciplina e cidadania.

Serviço:

• Cerimônia de Lançamento do Projeto "Sesc Futsal na Comunidade"

o Data: 27 de novembro

o Horário: 18h

o Local: Ginásio do Sesc Santo Amaro, Recife, PE

o Ingresso: 1 kg de alimento não perecível, retirado previamente entre 25 e 27 de novembro na Central de Relacionamento do Sesc Santo Amaro

