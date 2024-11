A- A+

Futebol de patins Pernambucanos vencem no Mundial de Futins e Brasil avança às oitavas de final Pernambucanos venceram as Maldivas por 7 a 1 e o Iraque por 15 a 0

A seleção brasileira de futebol de patins (futins), representada por atletas pernambucanos, venceu as duas partidas da fase de grupos do Campeonato Mundial da modalidade, em Trabzon, na Turquia, e avançou às oitavas de final da competição.

Na primeira partida, realizada nesta quinta-feira (21), os pernambucanos venceram as Maldivas pelo placar de 7 a 1. Já na manhã desta sexta-feira (22), outra goleada. A equipe goleou o Iraque pelo placar de 15 a 0.





Estiveram em campo Breton Borges, Márcio Ely, Philipp Pereira, Sérgio Pena e Emerson Santiago. A equipe foi comandada pelo criador do esporte e presidente da Associação Brasileira de Futins, Almir Falcão.

"O jogo contra Maldivas foi mais difícil, a equipe tinha jogadores bastantes habilidosos e com muita noção de marcação. Eles só não tinham o conjunto e o entrosamento que nós temos", analisou Almir.

Ainda de acordo com Almir,o jogo contra o Iraque foi mais fácil, pois eles "não tinham tanta habilidade", apesar de patinarem bem.

A equipe também contou com o reforço do estadunidense Zack Phillips, criador do Rollersoccer, modalidade semelhante ao futins.

“Ele [Phillips] me pediu para jogar pelo Brasil. Consultei Arash, que é o presidente da Fifs [Federação Internacional de Futebol de Paits], e ele permitiu. Então Zack está jogando na equipe, ele é o reserva do time”, revelou Almir.

Os pernambucanos esperam agora a conclusão dos jogos da rodada para conhecer seu próximo adversário.

Campeonato Mundial

O Mundial da Turquia começou na última quarta-feira (20) e segue até o dia 26 de novembro. A competição conta com 32 seleções.

Esta é a sétima participação do Brasil na modalidade. O melhor resultado do país foi a medalha de bronze, conquistada em três ocasiões: 2010, em Piacenza, na Itália; 2011, no Recife; e 2012, em Marselha, na França.

O Mundial deste ano é disputado pela primeira vez com as regras do futins, criado em Pernambuco, ao invés do RollerSoccer, criado nos Estados Unidos.



