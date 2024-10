A- A+

Futebol de patins Equipe do Recife irá representar o Brasil no Mundial de Futins na Turquia; entenda o esporte Jogadores buscam patrocínios para poder custear a viagem e disputar o campeonato na Turquia

Dez jogadores de futebol de patins do Recife foram convocados para representar a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Futins. O torneio será realizado em Trabzon, na Turquia, do dia 20 a 26 de novembro, e será disputado pela primeira vez com as regras do Brasil, país que criou a modalidade.

Esta será a sétima participação do Brasil, que sempre disputou a competição com jogadores de Pernambuco. O melhor resultado do país foi a medalha de bronze, conquistada em três ocasiões: 2010, em Piacenza, na Itália; 2011, no Recife; e 2012, em Marselha, na França.

Para o torneio deste ano, um dos capitães do time, Phillipp Pereira, espera um bom resultado.

“As expectativas estão sendo muito boas, estamos muito felizes porque o Mundial foi confirmado e tem 40 países inscritos. Esperamos trazer mais uma medalha para o Brasil”, disse.

Phillipp Pereira, capitão da equipe. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

A participação do Brasil no Mundial da Turquia foi bastante destacada por Almir Falcão, criador do futins, presidente da Associação Brasileira de Futins e vice da Federação Internacional da modalidade.

“É muito importante a nossa participação neste Mundial. Nossa intenção é transformar o futins em um esporte olímpico e está se abrindo uma grande porta, porque tem mais de 50 países no mundo praticando o futins. Então, para a gente que criou o esporte, estar participando de um Mundial onde terão várias equipes do mundo todo e praticando com as nossas regras é uma coisa importante tanto para Pernambuco quanto para o Brasil”, ressaltou.

Almir Falcão, à direita, ao lado de Mehdi Salmanpour, presidente da Federação Internacional de Futebol de Patins, à esquerda. Foto: Arquivo pessoal.

Regras do futins

Nascido da ideia do Futinssport, em 1996, e de berço pernambucano, o futins se diferencia do RollerSoccer, modalidade criada um ano antes, nos Estados Unidos.

Futins. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Praticado em quadra de hóquei, o futins tem cada equipe composta por cinco jogadores, sendo quatro na linha e um no gol.

Diferente do RollerSoccer, no futins o goleiro pode segurar e defender a bola com as mãos.

Cada partida tem dois tempos de 20 minutos e o jogo é indoor. Ou seja, sempre que a bola sair da quadra ou no teto, é recolocada em jogo na lateral com os pés.

Assim como no futebol, ganha o jogo quem marcar mais gols.

Paixão pelo esporte

Apesar de relativamente novo, o futins já tem os seus apaixonados. Emerson Santiago, o raio, um dos jogadores convocados da seleção brasileira, declarou o seu amor pela modalidade.

“Comecei a patinar com amigos por brincadeira, há 10 anos. Já o futins, eu conheci há muito tempo, só que eu não levava muito a sério o esporte. Por insistência de amigos, me convidando para jogar, eu fui experimentar”, iniciou.

Emerson Santiago. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

“Através do jogo, da dinâmica do esporte, como eu já tinha muito contato com a bola ali na infância e adolescência, e já tinha habilidades suficientes no patins, tive uma boa adaptação ao futins. Como sempre tive aquele sonho de criança de ser jogador de futebol e a patinação virou uma paixão também, então foi uma conexão”, declarou.

Ajuda financeira

Apesar da boa notícia de estar de volta a um Mundial, um problema surgiu em meio a tudo isso: o dinheiro.

Phillipp Pereira explicou que, apesar da seleção ter conseguido patrocinadores da Turquia, existe uma possibilidade da equipe não conseguir arcar com todos os custos da viagem.

“A gente está nessa luta, treinando para conseguir patrocínio para poder ir, porque só o que falta no momento são as passagens”, explicou.

Para ajudar os atletas, basta entrar em contato com Almir Falcão pelo número (81) 99996-0995 ou pelo instagram da seleção brasileira de futins.



Veja também

FUTEBOL BRASILEIRO Botafogo e Flamengo são os únicos times que cederam um setor inteiro para seleções; veja convocados