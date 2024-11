A- A+

OPERAÇÃO BLINDADOS II Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Recife e RMR são alvos de operação Polícia Civil cumpre, nesta quinta-feira (28), 11 mandados de prisão e nove de busca e apreensão

Suspeitos de integrar uma quadrilha voltada aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro são alvos da segunda fase da Operação Blindados, deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Civil de Pernambuco.

A corporação cumpre, no Recife e em cidades da Região Metropolitana (RMR), um total de 11 mandados de prisão e nove de busca e aprenssão domiciliar. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife.

Os presos e materiais apreendidos são levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana.

A investigação sobre a atuação da quadrilha começou em abril de 2023. Na primeira fase, desencadeada em janeiro deste ano, a polícia identificou que o bando dominava o tráfico no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, em Olinda e em outras cidades da RMR.

Essa primeira fase também apurou que uma advogada tinha ligação com a quadrilha, que era liderada dois irmãos gêmeos, conhecidos como "Gêmeos de Santo Amaro".

A segunda fase da Blindados é presidida pelos delegados José Tenório (chefe do GOE), Paulo Furtado (gestor do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado - Dracco), Paulo Berenguer (gestor do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais – Depatri) e Bruno de Ugalde (titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos – DPRFV). Oitenta policiais civis trabalham na operação.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro e apoio operacional de Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS/PE) e Polícia Militar (PMPE).



Veja também

MUNDO China critica escalas previstas do presidente de Taiwan nos Estados Unidos