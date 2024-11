Operação contra abuso sexual infantojuvenil prende suspeitos no Recife; Polícia cumpre mandados

A- A+

Operação contra suspeitos de produzir, armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) pela Polícia Civil de Pernambuco resultou na prisão de duas pessoas no Recife.

Um dos presos foi alvo de mandado de prisão e o outro foi autuado em flagrante. A Operação Safe Children (criança segura, na tradução literal do inglês), cuja segunda fase foi deflagrada nesta quarta, busca identificar e prender envolvidos nesses crimes.

Os presos e os materiais apreendidos na operação foram encaminhados para a unidade do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Em setembro, a Polícia Civil deflagrou a primeira fase da operação. Na ocasião, duas pessoas foram presas e houve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. E, nessa terça-feira (26), a Polícia Federal (PF) prendeu outras três, em duas operações também voltadas para combater o abuso sexual infantojuvenil.

Na segunda fase da Safe Children, a Polícia Civil ainda cumpre oito mandados de busca e apreensão domiciliar. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário.

Os mandados são cumpridos no Recife e em Olinda, Paulista e Ipojuca, na Região Metropolitana; e em Catende e Gameleira, na Mata Sul do Estado.

A operação é presidida pelos delegados Darlson Macedo e Geraldo Costa, gestor e assessor do DPCA.

Outros detalhes da ação serão apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco em breve.

