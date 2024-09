Suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil são alvos de mandados em Pernambuco

A- A+

Suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil são alvos de oito mandados de busca e apreensão em Pernambuco na Operação Safe Children (criança segura, na tradução literal do inglês), deflagrada nesta quarta-feira (25).

As ordens judiciais, todas expedidas pelo Poder Judiciário de Pernambuco, são para endereços no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital pernambucana. A Polícia Civil afirmou ainda que houve duas prisões.

A ação faz parte da Operação Terabyte da Polícia Federal (PF), que cumpre ao todo 141 mandados de busca e apreensão em todos os estados do País e é feita em conjunto com as polícias civis dos estados com o apoio da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations), da Embaixada dos Estados Unidos.

Os mandados têm objetivo de identificar e prender esses abusadores. Em Pernambuco, a Safe Children é presidida pelos delegados Darlson Macedo e Geraldo Costa, ambos do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram que mídias como CDs e pen drives e computadores foram apreendidos. Os materiais devem dar subsídio às investigações.

"A operação busca identificar e prender criminosos que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.

Outros detalhes sobre a atuação da operação serão repassados pela corporação pernambucana em coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (26), no Recife.

Operação Terabyte

A Polícia Federal em Pernambuco disse que cumpriu, no âmbito da Terabyte, três mandados de busca e apreensão no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, e nas cidades de Camaragibe e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Os mandados, disse a PF, têm como objetivo "apreender celulares, dispositivos eletrônicos, computadores e mídias de armazenamento que serão submetidos à perícia técnica para localização e identificação de arquivos que evidenciem a prática dos crimes investigados".

A PF também afirmou que, durante as buscas em Camaragibe, um suspeito de 22 anos, que trabalha como repositor de estoque de supermercados, foi preso. Com ele, foram encontradas imagens e vídeos de conteúdo pornográfico infantil, o que resultou em sua prisão em flagrante.

A Polícia Federal ainda alerta que pais e responsáveis monitorem os filhos tanto no ambiente físico quanto no virtual. "A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes", ressaltou.

O nome da operação – Terabyte – foi escolhido porque "terabyte" é o nome dado à unidade de armazenamento de dados cibernéticos e que equivale a 1.000 (um mil) gigabytes. A operação objetiva investigar, primordialmente, indivíduos que tenham ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil.

