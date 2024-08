A- A+

SAÚDE Vício em pornografia: saiba quais são os 10 sinais do quadro que afeta 3% dos adultos Condição pode ser encarada como uma manifestação do Transtorno de Comportamento Sexual Compulsivo e tem uma alta prevalência, segundo um novo estudo feito em 42 países

Nesta semana, o influenciador digital Gustavo Tubarão falou nas redes sociais sobre sofrer com um vício em pornografia. O jovem, de 24 anos, compartilhou com seus mais de 11 milhões de seguidores no Instagram que estava há quase um ano e meio sem acessar conteúdos do tipo, mas teve uma “recaída”.

— Eu quero alertar vocês sobre o quanto a pornografia me faz mal. Não só para mim, mas para o meu espírito, lá dentro (...) A pornografia não acaba só com a saúde mental da gente, acaba com o espiritual (...) Dá uma sensação horrorosa — disse.





O vício em pornografia tem sido um tópico cada vez comum, tendo sido abordado por celebridades como Terry Crews e Britney Spears. O quadro não é um diagnóstico em si na Classificação Internacional de Doenças (CID), mas pode ser uma manifestação de um distúrbio chamado de Transtorno de Comportamento Sexual Compulsivo.

De acordo com a CID, a doença se caracteriza por “atividades sexuais repetitivas” que se tornam o “foco central da vida da pessoa, a ponto de negligenciar a saúde e os cuidados pessoais, bem como outros interesses, atividades e responsabilidades”. Além disso, envolve tentativas frustradas de interromper esse comportamento.

Neste ano, um amplo estudo internacional sobre o tema, que analisou 82 mil pessoas de 42 países, mostrou que a vasta maioria dos adultos já acessaram conteúdos pornográficos alguma vez na vida, com taxas variando entre os lugares e chegando a até 94%.

Além disso, revelou que cerca de 3% têm o chamado uso problemático de pornografia. Entre esses indivíduos, somente de 4% a 10% buscaram tratamento, enquanto de 21% a 37% queriam, mas não conseguiram por motivos como custos. O trabalho foi publicado na revista científica Addiction.

“Nossa pesquisa mostra que o uso problemático de pornografia pode ser mais comum do que muitos pensam e afeta uma ampla gama de pessoas. Isso destaca que, embora muitos estejam lutando, poucos buscam ajuda. Isso é importante porque sugere que mais trabalho precisa ser feito para entender e apoiar aqueles que são afetados por isso”, disse a líder do estudo e professora de Psicologia da Universidade de Montreal, no Canadá, Beáta Bőthe, em nota.

Quais são os 10 sinais de um vício em pornografia?

Segundo informações do Addiction Center (Centro de Dependência, em português), existem 10 principais sinais que acendem um alerta de que a pessoa pode ter desenvolvido um vício em pornografia. São eles:

1. Não conseguir parar

Mesmo tentando, a pessoa não consegue deixar de acessar a pornografia.

2. Querer sempre mais

A frequência com que consome conteúdo pornográfico apenas aumenta e, quando passa um tempo sem consumi-los, sente um desejo, como uma inquietação.

3. Passar horas no computador

O tempo dedicado à pornografia começa a ser cada vez mais longo, por vezes tomando grande parte do dia. A pessoa pode perceber uma queda na sua produtividade ou ficar desinteressada em outras atividades.

4. Menor interesse em sexo

Perda de interesse pelo sexo real e de desejo sexual pelo parceiro ou parceira, assim como precisar de mais estimulação do que antes para se excitar.

5. Maior exigência

Segundo o centro, “um vício em pornografia pode fazer com que você desenvolva algumas ideias irreais sobre sexo”. Nesse sentido, as exigências durante a relação podem aumentar de forma desproporcional e levar, consequentemente, a casos de frustração. Quando isso ocorre, o parceiro ou parceira pode “se sentir fisicamente e emocionalmente desconfortável”.

6. Perder atração física

Além das expectativas irreais em relação ao sexo, o vício em pornografia também pode levar a visões distorcidas sobre beleza. Isso pode reduzir a atração física que a pessoa sente pelos outros na vida real.

7. Dor física

A dor física também pode ser um sinal “devido à repetição de certos movimentos físicos por longos períodos ou ao esforço que vem com o uso excessivo do computador”, diz o centro. Dores no pulso, no pescoço, nas costas e na cabeça são as mais comuns.

8. Perder dinheiro

“É possível que você tenha começado a gastar dinheiro com o que considera conteúdo de maior qualidade (...) e rapidamente comece a enfrentar dificuldades financeiras”, alerta o Centro. E a pessoa pode sentir vergonha de divulgar a natureza exata dos problemas para pedir ajuda.

9. Maior distração

A maior distração no dia a dia também pode ser um sinal porque a mente começa a divagar para a pornografia em momentos aleatórios da rotina, como em encontros com amigos, familiares ou colegas de trabalho.

10. Mais raiva

“Como em qualquer vício, se você não consegue parar de usar pornografia, pode se tornar facilmente irritável quando ela não está disponível”, diz a instituição. Isso leva a uma paciência reduzida, momentos de maior agressividade e até a mudanças mais profundas na personalidade.

Veja também

PERNAMBUCO Adolescente é acorrentada e torturada pelos pais após contar ter sido estuprada pelo irmão