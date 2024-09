A- A+

POLÍCIA FEDERAL PF investiga suspeitos de armazenar e compartihar pornografia infantil A ação ocorre em conjunto com as Polícias Civis dos estados e conta com o apoio da Agência de Investigação Interna, da Embaixada dos Estados Unidos

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Terabyte, que busca identificar e prender criminosos que armazenam e compartilham conteúdo com abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Estão sendo cumpridos 141 mandados de busca e apreensão em todos os estados, de forma simultânea, com o objetivo de identificar e prender esses abusadores.

A ação ocorre em conjunto com as Polícias Civis dos estados e conta com o apoio da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos.

Entre dezembro do ano passado e agosto de 2024,a PF já cumpriu 1.291 mandados de prisão de suspeitos de abuso sexual. Segundo a corporação, isso demonstra "o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos".

A PF ainda alerta que pais e responsáveis monitorem os filhos tanto no ambiente físico quanto no virtual. "A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes", ressaltou.

