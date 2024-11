A- A+

Zona Sul Recife: homem é preso suspeito de sequestrar filho de 3 anos que estava sob a guarda da mãe Prisão ocorreu no bairro do Pina

Policiais penais e militares de Pernambuco prenderam um homem suspeito de sequestrar o próprio filho, de 3 anos, que estava sob a guarda da mãe.



Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a prisão aconteceu nesta segunda-feira (25), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.



O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, cumpria medida cautelar e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Prisão aconteceu no bairro do Pina, no Recife | Foto: Divulgação-Seap

A prisão em flagrante do homem contou com o apoio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep).



Ele foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, para a adoção das medidas cabíveis.



Já a criança de 3 anos foi levada de volta para a mãe.

