Licenciamento para barracas de rua das festividades de fim de ano no Recife começa nesta terça (26)

A- A+

A Prefeitura do Recife vai iniciar, nesta terça-feira (26), o licenciamento para barracas de rua que comercializam artigos para as festividades de final de ano na capital pernambucana.

Os interessados devem levar documento de identidade e comprovante de residência às três sedes regionais da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), conforme a região onde desejam instalar o ponto: Norte, Sul e Centro-Oeste.

As inscrições seguem até o dia 29 de novembro e a permissão de funcionamento para os 45 equipamentos será válida de 1º de dezembro a 3 de janeiro de 2025. Os locais são os mesmos autorizados pela Prefeitura para a venda de produtos do ciclo junino.

O licenciamento exige o pagamento de uma taxa de R$ 126 para a permissão de uso do solo. As inscrições devem ser feitas presencialmente nas regionais, das 8h às 12h. O processo segue o mesmo trâmite que regulamenta a venda de artigos juninos, conforme o decreto 23.875, de 15 de agosto de 2008.

Após o cadastro, os interessados devem contatar a Neoenergia para eventuais instalações elétricas. No caso de venda de fogos de artifício, permitida para as festividades de final de ano, será necessária uma vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação do ponto.

“O licenciamento desse tipo de atividade é uma praxe nos grandes eventos do Recife de modo a garantir o ordenamento urbano. Nós orientamos os interessados para que realizem o processo com maior antecedência possível. Os locais onde é permitida a instalação dessas barracas são determinados por legislação e publicados em Diário Oficial, por isso é importante que os pontos sejam conferidos com a maior brevidade. Com relação à venda de fogos de artifício, é sempre importante lembrar dos cuidados que se deve ter ao manuseá-los, mantendo-os longe de crianças, para evitar acidentes. Também é preciso que os comerciantes realizem o acondicionamento correto dos materiais, de acordo com o que o Corpo de Bombeiros determinar. Além disso, é proibida a comercialização de fogos de artifício para menores de 18 anos”, comenta a Secretária Executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

Confira as regionais da Secon, com os respectivos endereços:

Centro-oeste

Rua José Higino, 77, Madalena. Telefone: 3355-7350



Norte

Avenida Beberibe, 1020, Arruda. Telefone: 3223-4650

Sul

Avenida Senador Robert Kennedy, 350, Ipsep. Telefone: 3355-1250

Locais para instalações de barracas:

Regional Centro-oeste



1. Rua Frei Cassimiro - esquina com a Rua do Pombal (refúgio central da Rua Frei Cassimiro - área calçada com paralelo);

2. Calçada do canteiro entre a via local e faixa de rolamento da Av. Agamenom Magalhães, em frente às Ruas Tupinambás e Frei Cassimiro.

3. Rua Elísio Medrado, entre as Ruas Felipe Guerra e Governador Leopoldo Neves (próximo à Estátua do Pe. Cícero), Caxangá

4. Av. Beira Rio, na margem do Rio Capibaribe, nos trechos: em frente à Praça Domingos Giovanete (entre as Ruas Clóvis Bevilaqua a Pe. José de Anchieta).

5. Praça do Jóquei Clube, Prado; Rua do Bom Pastor (próximo ao pontilhão);

6. Av. Visconde de Albuquerque, próximo ao nº 379 - Torre;

7. Rua José de Holanda (Campo do Bueirão);

8. Av. Caxangá, em frente ao Parque de Exposição de Animais;

9. Av. Joaquim Ribeiro, (esquina da Rua Gastão de Vidigal, ao limite com o município de Camaragibe);

10. Rua Amaro Gomes Poroca, esquina com a Rua Francisco Lisboa

Regional Norte

Margens do Canal do Arruda (Av. José dos Anjos) nos trechos:

a) Entre o Estádio José do Rego Maciel (Campo do Arruda) e o imóvel nº 1020 da Av. Beberibe (2ª Gerência Regional) na margem direita;

b) Entre os números 102 e 162, ambos às margens;

c) Rua Amaro Coutinho em frente aos números 197, 209, 221 e 243 (lado oposto);

d) Rua Professor Jerônimo Gueiros (margens do canal) em frente ao nº 438.

2. Av. Norte, esquina com a Rua Oscar de Barros;

3. Estrada do Encanamento, em frente ao Sítio da trindade;

4. Rua da Harmonia em frente à Rua Nereu Guerra

5. Av. Norte - entre as Ruas Aviador Pinto Ribeiro e Japira junto ao terreno do INSS;

6. Av. Norte Canteiro Central do Buriti, entrada para o Açude de Apipucos;

7. Rua de Apipucos - ao lado oposto ao açude de Apipucos.

Regional Sul

1. Av. Recife, em frente ao nº 797 - Areias (almoxarifado central do INSS);

2. Av. Recife, entre os números 4084 e 4200 - Areias (em frente ao Conj. Ignez Andreazza);

3. BR 101 - Cruzamento com a Av. Dr. José Rufino - Tejipió (próximo ao viaduto);

4. Av. Rio Grande, entre as Ruas Rio Paraná e Rio Gurupi- UR-01 - COHAB);

5. Rua Pe. Teófilo Tworz - Afogados - trecho entre a Estrada dos Remédios e a Rua João Ivo da Silva (junto ao canal).

6. Rua Arquiteto Luiz Nunes, próximo à Rua Deão Farias, lado oposto aos números 958 e 900;

7. Rua Professor João Medeiros, próximo à Rua Cel. Benedito Chaves;

8. Av. Mascarenhas de Moraes, próximo ao Viaduto Tancredo Neves, no sentido cidade /subúrbio, lado direito;

9. Av. Visconde de Jequitinhonha, entre as Ruas Mário de Castro e Engenheiro Zael Diógenes

10. Av. Recife, junto ao muro do Aeroporto, lado oposto aos números 2867 e 3023;

11. Av. Fernando Simões Barbosa, próximo à Rua Cel. Benedito Chaves.

Veja também

FORNECIMENTO Energia é restaurada na Embaixada argentina na Venezuela, sob tutela do Brasil