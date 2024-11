Prefeitura do Recife abre inscrições para barraqueiros que comercializarão nas festas de fim de ano

A- A+

Inicia-se a partir desta terça-feira (26) o licenciamento para as barracas de rua em que são comercializados artigos relativos às festividades de final de ano no Recife. Os interessados deverão levar documento de identidade e comprovante de residência às três sedes regionais da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), dependendo do local onde desejem instalar o ponto: Norte, Sul e Centro-Oeste.

As inscrições vão até o dia 29 de novembro e a permissão de funcionamento para os 45 equipamentos será válida para o período que vai de 1º dezembro a 3 de janeiro de 2025. Será cobrada uma taxa de R$ 126 relativa à permissão para uso do solo. O processo de inscrição é presencial, e o atendimento nas regionais vai das 8h às 12h. O trâmite é semelhante àquele que regulamenta a venda de artigos juninos, regido pelo do decreto 23.875, de 15 de agosto de 2008.

Após o cadastro, os interessados deverão entrar em contato com a Neoenergia para eventuais instalações elétricas. Em caso da venda de fogos de artifício - liberada para as festividades do final de ano - será necessária uma vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação do ponto

"O licenciamento desse tipo de atividade é uma praxe nos grandes eventos do Recife de modo a garantir o ordenamento urbano. Nós orientamos os interessados para que realizem o processo com maior antecedência possível. Os locais onde é permitida a instalação dessas barracas são determinados por legislação e publicados em Diário Oficial, por isso é importante que os pontos sejam conferidos com a maior brevidade. Com relação à venda de fogos de artifício, é sempre importante lembrar dos cuidados que se deve ter ao manuseá-los, mantendo-os longe de crianças, para evitar acidentes. Também é preciso que os comerciantes realizem o acondicionamento correto dos materiais, de acordo com o que o Corpo de Bombeiros determinar. Além disso, é proibida a comercialização de fogos de artifício para menores de 18 anos", comenta a Secretária Executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

Veja também

ACORDO Unacon: Servidores do Tesouro e CGU firmam acordo com Gestão e mobilização está encerrada