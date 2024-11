Qual o melhor horário para comprar na Black Friday 2024? Veja como conseguir as melhores ofertas

A- A+

A Black Friday no Brasil acontece nesta sexta-feira (29), e quem já está de olho em um produto específico deve ficar atento aos horários estratégicos para aproveitar as melhores ofertas. De acordo com um estudo realizado pela Promobit e antecipado ao Globo, com base nos dados das últimas três edições da Black Friday, a madrugada concentra o maior número de promoções no e-commerce. Confira:

Qual o melhor horário para comprar na Black Friday?

O levantamento feito pela Promobit, empresa especializada em descontos, aponta que, entre 2021 e 2023, o maior volume de ofertas aconteceu entre 22h da quinta-feira e 01h da sexta-feira. Os picos de ofertas foram de 240 às 23h da quinta-feira, e 211 ofertas entre meia-noite e 01h de sexta. Nesses horários o consumidor conseguiu, em média, 36% de desconto nos produtos.

Para facilitar a vida do consumidor, a empresa identificou os principais horários em que ocorrem as promoções para cada uma das categorias de produtos, com base nos dados das últimas três edições. Veja abaixo:

Roupas e calçados femininos

Roupas e calçados femininos: Das 14h às 22h de quinta, voltando a ter picos às 17h de sexta.

Roupas e calçados masculinos

Roupas e calçados masculinos: Picos durante 13h da quinta-feira até 1h da manhã da sexta-feira, voltando às 9h da manhã da sexta até 21h.





Smartphones

Smartphones: Entre 13h de quinta-feira e 01h de sexta concentram-se as principais promoções. Voltando a ter picos durante a manhã de sexta, entre às 9h e 18h.

Informática

Informática (PCs, notebooks e outros): Horários de pico vão entre 10h da manhã da quinta até 1h da manhã da sexta, voltando a ter alta nas ofertas de 10h da manhã da sexta até 18h.

Eletrônicos Áudio e Vídeo

Eletrônicos Áudio e Vídeo (TV, fones de ouvido, caixas de som): mais chance de encontrar promoção entre 10h da manhã da quinta-feira até 1h da manhã da sexta. As ofertas voltam a crescer das 10h da sexta até as 18h.

Eletrodomésticos

Eletrodomésticos: Ao meio-dia da quinta-feira as ofertas já crescem e vão até 1h da manhã da sexta-feira. Das 14h às 21h da sexta as promoções retornam.

Games

Games: É uma categoria da madrugada. Na meia-noite da quinta surge um pico de promoções em games, mas até 1h da manhã as ofertas diminuem. Elas voltam, em menor escala, das 7h às 15h da tarde da quinta. Depois só aparecem das 22h da quinta às 1h da manhã da sexta.

Ofertas e descontos por horários na quinta-feira

Os melhores horários para comprar produtos são confirmados pelas plataformas comparadoras de preços, Zoom e Buscapé, que revelaram que muitos consumidores esperam até a meia-noite da quinta-feira para acessar as primeiras promoções. Algumas lojas on-line aproveitam esse horário para liberar descontos exclusivos.

O levantamento da Promobit também mostra que, além da madrugada de quinta para sexta, o período da tarde da sexta-feira também apresenta um bom momento para compra, especialmente entre 14h e 19h.

Nas Black Fridays de 2021, 2022 e 2023, a maior quantidade de ofertas ocorreu às 17h, com média de 199 ofertas e 34% de desconto. O segundo melhor horário na tarde da sexta-feira foi às 15h, com 192 promoções e desconto de 35%.

Ofertas e descontos por horários na sexta-feira:

"Por outro lado, vale lembrar que as ofertas podem variar ao longo do dia e que produtos populares, como smartphones e eletrodomésticos, podem esgotar rapidamente. Para não perder oportunidades, é recomendável que os consumidores monitorem os itens de interesse com antecedência e definam um plano de compras", diz a equipe da Zoom/Buscapé.

Esse tempo em que a oferta fica no ar também foi monitorado pela Promobit, que descobriu que a média de duração das ofertas é de 16 minutos. Mas o período em que a promoção está ativa pode ser menor nos itens de maior demanda, como no caso de bebidas (10 minutos) e brinquedos (11 minutos).

Promoções continuam no até segunda-feira

As principais ofertas vão até a segunda-feira, chamada de Cyber Monday, que apesar do nome “cyber”, o evento não se restringe a produtos eletrônicos.

No início do sábado, à 1h da manhã, o consumidor pode encontrar 42% de desconto nos produtos, para cerca de 42 ofertas, segundo a Promobit.

Já no domingo, ao meio-dia, o desconto cai para 38%, e as promoções sobem para 71.

Na segunda-feira, o relatório aponta que o melhor horário para compra é por volta das 15h, com uma média de 102 ofertas e 41% de desconto. Ainda na Cyber Monday, outro horário relevante em quantidade de ofertas é às 19h, com 105 promoções e cerca de 33% de desconto nos produtos.

Daniela Fagundes, CEO do Promobit, lembrou que o fim de semana também pode ser oportuno para quem deseja adquirir um produto que não está no topo da sua lista de prioridades, mas que pode apresentar um preço atraente.

— Mesmo com um leque de opções de ofertas menor, optar por horários menos convencionais durante o período da Black Friday, entre eles a madrugada e durante o final de semana, pode proporcionar as chamadas compras de oportunidade, que são aquelas de produtos que não estavam planejados, mas que valem a pena devido aos descontos convidativos — diz Fagundes.

