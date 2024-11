Procon-PE encontra variação de até 150% nos preços de produtos em pesquisa pré-Black Friday

A- A+

Com a chegada da Black Friday, consumidores pernambucanos se preparam para aproveitar as promoções e descontos, mas uma pesquisa do Procon-PE alerta para possíveis práticas comerciais irregulares. Durante um monitoramento realizado entre os dias 4 e 7 de novembro, agentes do órgão de defesa do consumidor encontraram diferenças de até 144% nos preços de produtos vendidos em lojas físicas e virtuais da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A pesquisa abrangeu 104 itens de eletrônicos e eletrodomésticos, e revelou disparidades significativas. Entre os produtos mais afetados, destacam-se os eletroportáteis. O liquidificador Power Mix 2,0L, por exemplo, foi encontrado com um preço de R$ 99,99 em uma loja, enquanto em outra chegava a R$ 244,90, o que representa uma variação de 144,92%. A fritadeira elétrica de 4,0L também apresentou diferença considerável: enquanto uma loja vendia o item por R$ 249,00, outra cobrava R$ 599,00, gerando uma diferença de 140,56%.

Além dos eletroportáteis, os produtos da linha branca de eletrodomésticos também chamaram atenção. O fogão 4 bocas CFO4VAE, por exemplo, teve uma diferença de R$ 1.354,16 entre os preços encontrados nas lojas – de R$ 1.274,84 a R$ 2.629,00, representando uma variação de 106,22%. O refrigerador Frost Free 340L teve uma variação de 54,19%, sendo encontrado entre R$ 2.399,00 e R$ 3.699,00.

Os smartphones também entraram na lista de produtos com grandes variações. O Galaxy 128GB 4G foi encontrado por preços que variaram 140,32%: de R$ 790,20 a R$ 1.899,00. A Smart TV 55" 4K teve uma variação de 67,78%, com preços que oscilavam entre R$ 2.399,00 e R$ 4.025,00. E os notebooks não ficaram atrás: o Ipeapad 82VX0001BR teve uma variação de 51,99%, com preços variando entre R$ 1.709,99 e R$ 2.599,00.

Para o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, a pesquisa tem como objetivo garantir que os consumidores façam compras mais conscientes durante a Black Friday.

“A pesquisa pré-Black Friday serve para que o consumidor possa fazer o comparativo de como os preços estavam antes e durante a data promocional. Evitando, assim, que o consumidor seja vítima de uma possível Black 'Fraude'”, alertou.

A ação do Procon-PE é uma antecipação do monitoramento que ocorrerá durante o evento da Black Friday, no dia 29 de novembro. Agentes do órgão estarão novamente nos estabelecimentos comerciais da RMR para verificar se os preços foram realmente ajustados de forma honesta, sem práticas enganosas, como "maquiar" os descontos.

Os consumidores podem acessar as informações da pesquisa no site do Procon-PE (www.procon.pe.gov.br), para ajudar na escolha das melhores ofertas e evitar prejuízos.

